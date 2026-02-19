"무기징역" 선고되자 '격한 반응'…법원 앞 현장

<앵커>



조금 전 윤석열 전 대통령에 무기징역이라는 1심 선고가 내려지면서 반발하는 집회는 격한 반응을 보였습니다. 현장으로 가보겠습니다.



김민준 기자, 법원 결정에 대해 윤 전 대통령을 지지하는 시위대는 어떤 반응을 보였나요?



<기자>



오후 4시를 전후로 윤석열 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 1심 선고가 무기징역으로 나오자, 이곳 서울중앙지방법원 앞 보수 단체 시위대는 격한 반응을 보였습니다.



태극기를 흔들거나, '공소 기각'이라는 문구가 적힌 팻말을 든 시위대는 선고 결과가 내려지자 곳곳에서 아우성을 보내거나 야유를 보내기도 했습니다.



반면 진보성향 단체인 촛불행동은 1심 선고 결과에 대해서 아쉬움 섞인 반응을 보였습니다.



촛불행동도 이곳 법원 인근에서 낮 2시부터 5천 명 규모의 집회를 진행했습니다.



보수 유튜버 전한길 씨도 낮 1시부터 근처 교대역 부근에서 집회를 열고 선고 과정을 지켜봤습니다.



<앵커>



김 기자, 서부지법 폭동과 같은 소요 사태가 우려된다는 이야기도 있었는데 현장 상황은 어땠습니까.



<기자>



다행히 지난해 초 서부 지방법원 사태와 같은 폭동 사태는 일어나지 않았습니다.



일부 시위대가 눈물을 흘리거나 욕설을 퍼붓는 등 격한 반응을 보이기는 했지만, 폭력 시위로 이어지지는 않았습니다.



경찰은 오늘 16개 기동대 1,000여 명을 투입하고, 경찰 버스 48대를 동원해 법원 주변에 차벽을 설치했습니다.



법원은 선고가 끝난 뒤에도 오늘(19일) 자정까지 일반 차량의 경내 출입 금지와 정문과 북문 출입구 등 일부 진출입로를 폐쇄를 유지한다는 방침입니다.



조금 전 1심 선고가 마무리되면서 법원 앞 시위대도 해산하려는 움직임을 보이고 있습니다.



(영상취재 : 양현철·강시우, 영상편집 : 최진화)