네이버페이 정오부터 2시간 넘게 결제·예약 오류…"불편 죄송"

유영규 기자
작성 2026.02.19 14:39 조회수
네이버페이 정오부터 2시간 넘게 결제·예약 오류…"불편 죄송"
네이버페이 공지사항 (사진=네이버페이 캡처, 연합뉴스)
▲ 네이버페이 공지사항

네이버 간편결제 서비스 네이버페이 일부 결제 과정에서 오늘(19일) 오류가 발생해 현재 긴급 복구 작업이 진행 중입니다.

네이버에 따르면 오늘 낮 12시부터 네이버페이 결제와 예약 등에서 오류 현상이 일어난 뒤 아직 복구되지 않고 있습니다.

네이버페이 이용자들이 이 시간대부터 해당 서비스로 결제나 예약을 시도할 때마다 실패 오류 메시지가 나타났습니다.

온라인 쇼핑 과정에서도 주문이 완료되지 않거나 대기 오류 메시지가 떴습니다.

포인트가 조회되지 않는 사례도 잇따랐습니다.

이용자 유 모 씨는 통화에서 "정오부터 네이버포인트 적용과 결제가 되지 않았다"며 "주문 발송을 해야하는데 오류로 인해 접속자 대기자가 수만 명이라 오늘 거래를 1건밖에 처리하지 못했다"고 말했습니다.

네이버페이는 공지사항을 통해 포인트 조회와 결제 실패 문제, 결제 내역·이벤트 내역 조회 실패, 현장 결제 포인트·머니 결제 불가, 페이머니카드 결제 실패 등의 현상이 발생했다고 설명했습니다.

또한 "서비스 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다"며 "복구가 완료되는 대로 공지를 통해 추가 안내를 하겠다"고 밝혔습니다.

네이버페이 관계자는 "외부적 요인에 따른 오류 발생은 아닌 것으로 보인다"며 "현재 총력 복구 중"이라고 말했습니다.

(사진=네이버페이 캡처, 연합뉴스)
(사진=네이버페이 캡처, 연합뉴스)
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지