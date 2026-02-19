뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "최가온 축하" 사라진 현수막, 왜?…"'금수저 민원' 아닌 법 위반 때문"

신정은 기자
작성 2026.02.19 15:08 조회수
PIP 닫기
설상 종목 한국 사상 첫 올림픽 금메달의 쾌거를 이룬 최가온 선수를 향한 축하 분위기가 때아닌 '금수저 논란'으로 번졌습니다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 최가온이 거주하는 것으로 알려진 서울 서초구 반포동의 한 아파트 단지에 게시된 축하 현수막 사진이 확산됐습니다.

해당 현수막은 이웃 주민들이 최가온의 금메달 획득을 축하하며 자발적으로 내건 것으로 알려졌는데, 어찌 된 일인지 게시된 지 하루 만에 철거됐습니다.

할 지자체에 따르면 교차로 가장자리에 설치되는 현수막은 지면으로부터 2.5m 이상 높이에 걸어야 한다는 옥외광고물법 시행령 규정이 있는데, 해당 현수막이 이 규정을 충족하지 못해 철거 조처가 이뤄진 것으로 전해졌습니다.

하지만 일부 온라인 커뮤니티에선 '금수저가 자랑이냐'는 악성 민원 탓에 현수막을 철거했다는 소문이 퍼지면서 최가온 선수의 가정형편을 둘러싸고 갑론을박이 펼쳐지기도 했습니다.

누리꾼들은 "선수의 노력은 안 보고 잘 살고 못 사는 것만 따지니 어처구니가 없다"거나, "동계올림픽 종목 자체가 우리나라에선 훈련이 어려워 해외 훈련이 기본이고 고가 장비를 요구하는 등 적지 않은 지원이 필요하다"고 지적했습니다.

(해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지