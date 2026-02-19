[자막뉴스] "최가온 축하" 사라진 현수막, 왜?…"'금수저 민원' 아닌 법 위반 때문"

설상 종목 한국 사상 첫 올림픽 금메달의 쾌거를 이룬 최가온 선수를 향한 축하 분위기가 때아닌 '금수저 논란'으로 번졌습니다.



최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 최가온이 거주하는 것으로 알려진 서울 서초구 반포동의 한 아파트 단지에 게시된 축하 현수막 사진이 확산됐습니다.



해당 현수막은 이웃 주민들이 최가온의 금메달 획득을 축하하며 자발적으로 내건 것으로 알려졌는데, 어찌 된 일인지 게시된 지 하루 만에 철거됐습니다.



할 지자체에 따르면 교차로 가장자리에 설치되는 현수막은 지면으로부터 2.5m 이상 높이에 걸어야 한다는 옥외광고물법 시행령 규정이 있는데, 해당 현수막이 이 규정을 충족하지 못해 철거 조처가 이뤄진 것으로 전해졌습니다.



하지만 일부 온라인 커뮤니티에선 '금수저가 자랑이냐'는 악성 민원 탓에 현수막을 철거했다는 소문이 퍼지면서 최가온 선수의 가정형편을 둘러싸고 갑론을박이 펼쳐지기도 했습니다.



누리꾼들은 "선수의 노력은 안 보고 잘 살고 못 사는 것만 따지니 어처구니가 없다"거나, "동계올림픽 종목 자체가 우리나라에선 훈련이 어려워 해외 훈련이 기본이고 고가 장비를 요구하는 등 적지 않은 지원이 필요하다"고 지적했습니다.



