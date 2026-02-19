기동대 1천여 명 · 버스 48대 동원…경비 삼엄

<앵커>



윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고가 가까워지면서, 법원 앞에는 보수단체 회원들이 모여 시위를 벌이고 있습니다. 진보 단체들도 엄벌을 요구하는 시위를 예고하고 있어서 충돌이 우려되는 상황인데요. 현장 연결해 보겠습니다.



김민준 기자, 법원 앞 현재 분위기 어떤가요.



<기자>



네 오늘(19일) 오후 3시 윤석열 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 앞두고, 이곳 서울중앙지방법원 앞에는 아침부터 시위대가 모여들었습니다.



윤어게인 등 시위대는 태극기를 흔들거나, '공소 기각'이라는 문구가 적힌 팻말을 들고 시위에 나서고 있습니다.



오늘 아침부터 규모가 점점 늘어나더니, 오후 3시를 30여분 앞둔 지금은 삼거리 건너편에서까지 시위대가 집회를 진행하고 있습니다.



오후 1시부터는 보수 유튜버 전한길 씨도 근처 교대역 부근에서 집회를 열고 있습니다.



또, 진보 성향 단체인 촛불행동도 낮 2시부터 참여 인원 5천 명 규모의 집회를 진행하고 있습니다.



<앵커>



경찰의 통제도 강화되고 있겠군요.



<기자>



경찰은 지난해 초 서부지방법원 폭동 사태와 같은 일이 다시 발생하지 않도록 주변 경계를 강화하고 있는 상황입니다.



지난해 1월, 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부되자 극우 단체를 중심으로 폭동 사태가 벌어졌었습니다.



경찰은 오늘 16개 기동대 1천여 명을 투입하고, 경찰 버스 48대를 동원해 법원 주변에 차벽을 설치했습니다.



법원도 어젯밤 8시부터 오늘 자정까지 일반 차량의 경내 출입을 금지하고, 정문과 북문 출입구 등 일부 진출입로를 폐쇄했습니다.



신원 확인을 위해 출입 인원을 상대로 보안 검색도 강화한다는 계획입니다.



(영상취재 : 양현철·강시우, 영상편집 : 최진화)