'피고인 윤석열' 운명의 날…'비상계엄=내란' 인정될까

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이고은 변호사, 임찬종 SBS 법조전문기자

--------------------------------------------



● 이슈대담 (이고은 변호사+임찬종 기자)



이고은 / 변호사

"윤, 내란죄는 공수처가 수사권 없다는 주장 일관"

"검찰에서 수집한 증거만으로도 유죄 판단 가능할 듯"

"형량 최대 쟁점은 내란 가담 정도와 계엄에 따른 피해 등"

"윤, 앞선 재판에서 부하에 책임 전가..불리하게 작용할 가능성 커"

"윤, 이전 재판에서 정상 참작·감경 사유 안 보여"



임찬종 / SBS 법조전문기자

"공수처 수사권 부정되더라도 내란 인정될 수 있어"

"공수처·경찰 수사 부분 병합해서 기소...공수처 수사권 부정돼도 공소기각 사유 안 돼"

"'내란 우두머리'는 아주 예외적 범죄...전두환 이후 처음"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)