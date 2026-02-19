저커버그, 'SNS 중독' 재판서 "아동 안전 노력해와" 반박

▲ 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 18일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 진행되는 사회관계망서비스(SNS) 중독 관련 재판에 증인으로 출석하고 있다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 중독 유해성을 따지는 미국 재판에 출석해 자사의 청소년 보호 정책을 옹호했습니다.저커버그 CEO는 현지시간 18일 미국 로스앤젤레스 소재 캘리포니아주 1심 법원에서 열린 재판에서 페이스북과 인스타그램이 13세 미만 아동의 이용을 허용하지 않는다고 증언했습니다.현지 통신사와 언론들에 다르면 원고 케일리 G.M.을 대리하는 마크 레니어 변호사는 저커버그 CEO가 지난 2018년 내부 발표에서 "청소년 시장에서 큰 성공을 거두려면 (10∼12세 사이의) 10대 초반부터 끌어와야 한다"고 했던 발언을 언급하며 저커버그 ceo를 압박했습니다.레니어 변호사는 또 닉 클레그 전 부사장이 저커버그 등 경영진에 "우리는 시행되지 않는(시행 불가능한?) 연령 제한을 두고 있다"며 "최선을 다하고 있다고 주장하기 어렵다"고 지적한 데 대해 저커버그 CEO가 "(우리와 같은) 앱 개발사는 사용자 연령을 확인하기 어렵고, 책임은 모바일 기기 제조사에 있다"고 답했다는 내용도 공개했습니다.그러나 저커버그 CEO는 이에 "내 발언을 왜곡하고 있다"며 "아동이 안전하게 이용할 수 있는 서비스를 개발하기 위해 다양한 논의를 진행해왔다"고 반박했습니다.이어 이용자가 13세 미만임이 확인되면 계정이 삭제된다고도 강조했습니다.저커버그 CEO는 자신이 SNS 가입자의 앱 이용 시간을 늘리겠다는 목표를 제시한 2014∼2015년 이메일에 대해서도 과거에는 앱 이용 시간 관련 목표가 있었지만 이후에는 접근 방식을 바꿨다고 해명했습니다.전문가들이 10대들에게 해롭다고 평가한 사진 필터를 인스타그램에서 퇴출하지 않은 데 대해서는 "우리가 그런 콘텐츠를 직접 제작하거나 추천해서는 안 된다"면서도 "사람들에게 그런 식으로 자기를 표현하지 말라고 강제하는 것은 지나친 간섭"이라고 답했습니다.또 자신이 법정 증언에서 어떻게 답해야 할지 코칭을 받았다는 주장에 대해서도 반박하면서 "사실 나는 이런 것을 잘 못하는 걸로 유명하다고 생각한다"며 자신에게 조언하는 사람들은 단지 '피드백'을 주는 것일 뿐이라고 덧붙였습니다.저커버그는 자신이 보유한 메타의 지분 가치가 2천억 달러 이상이라는 지적에 대해서도 재산 대부분을 자선 단체에 기부하기로 약정했다고 맞섰습니다.메타를 비롯한 플랫폼 기업을 대상으로 한 소송 수천 건의 향배를 가를 '선도재판'(Bellwether)인 이번 재판의 핵심 쟁점은 이들 기업이 청소년들을 SNS에 묶어두기 위해 의도적으로 알고리즘을 설계했는지 여부입니다.원고인 20세 여성 케일리는 SNS 중독 때문에 불안과 우울증, 신체장애 등을 겪었다고 주장하고 있습니다.레니어 변호사는 SNS 기업은 이용자가 중독돼야 이윤이 남기 때문에 일부러 이를 유도하는 설계를 했다는 입장입니다.반면 메타 측 변호사 폴 슈미트는 케일리가 겪은 정신 건강 관련 문제의 실질적 원인이 인스타그램 등 SNS가 아니라면서 케일리가 불안정한 가정생활을 했다는 의료 기록 등을 근거로 제시했습니다.이날 재판에는 그간 트라우마 등을 이유로 대부분 심리에 불참해왔던 원고 케일리도 출석해 저커버그 CEO의 증언 일부를 지켜봤습니다.한편 유튜브 측은 이번 재판에서 자신들은 넷플릭스와 같은 엔터테인먼트 플랫폼일 뿐 SNS가 아니라는 입장을 취하고 있습니다.스냅챗과 틱톡도 원래 이번 소송의 피고였으나, 재판 개시 전 원고 측과 합의했습니다.메타는 뉴멕시코주에서도 다른 재판도 진행하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)