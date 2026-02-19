"마을 하나 통째로 섭외"…'미스터리 수사단2', 스케일 키우고 몰입도 높였다

이미지 확대하기

'미스터리 수사단2' 제작진이 한 층 더 스케일이 커진 시즌2를 예고했다.19일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울에서 열린 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단2' 제작발표회에서 연출을 맡은 정종연 PD는 "시즌1 때 많이 질타를 받았던 부분이, '뭐 좀 보려 하니 끝났다'며 너무 짧다는 것이었다. 이번엔 한 개의 미스터리를 추가했다"며 "조금 더 다양한 이야기, 능동적인 스토리를 가져가기 위해서 야외촬영을 이번에 많이 했다"라고 전과 달라진 부분을 밝혔다.'미스터리 수사단2'는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. '데블스 플랜', '대탈출', '여고추리반' 등을 통해 추리 예능 장르를 구축한 정종연 PD가 지난 2024년 선보여 큰 반향을 일으킨 작품으로, 시즌2는 한층 짙어진 미스터리와 야외로 공간을 확장한 역대급 스케일의 오픈월드 어드벤처로 돌아왔다.비밀 조직 'XIN'의 요원이 되어 초자연적인 사건을 파헤치고 미션을 해결하는 '미스터리 수사단'으로는 시즌1에 이어 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나가 나서고, 신입 수사단원으로 댄서 가비가 합류해 활력을 더한다.이번 '미스터리 수사단2'에서는 3개의 에피소드가 펼쳐진다. 수사단의 문제 해결 능력과 협동 플레이가 돋보인 첫 번째 사건 '블랙룸', 괴생명체의 실체에 다가서는 수사단의 모습을 담은 두 번째 사건 '디 아더', 한 마을에 발생한 미스터리한 사건의 진상을 파헤치는 세 번째 사건 '백수담의 비밀'이다.또 다른 연출자 이원기 PD는 이번 시즌에 담긴 3개의 에피소드에 대해 설명했다. 이PD는 "'블랙룸' 에피소드는, 신입요원 가비 씨와 경력직 요원들이 다 같이 협동해야만 통과할 수 있는 다양한 미션을 준비했고, 이번 세계관 확장의 시작을 알리는 에피소드다. 두 번째 에피소드 '디 아더'는 많은 분들이 좋아하는 좀비나 크리처 에피소드다. 저희가 공들인 크리처가 떼로 나오는 장면에서 멤버들이 기겁했다"라고 설명했다.이어 이PD는 "마지막 에피소드는 야외 로케이션을 극대화했다. 한 마을에서 기이한 사건이 일어나고, 그걸 추적하면서 비밀을 헤쳐나가는 미션을 준비했다. 대규모 로케이션에 멤버들을 자유롭게 던져놨을 때, 멤버들이 어떻게 미션을 헤쳐나가는지 지켜봐 달라"고 말했다.김서구 PD는 세 번째 에피소드인 '백수담의 비밀' 촬영을 위해 한 마을을 통째로 섭외했다고 밝혔다. 김PD는 "마을을 통째로 섭외하는 게 중요했는데, 이원기 PD가 그 마을을 매일같이 찾아가서 그 마을의 아들처럼 지냈다"며 마을 섭외를 위해 공들인 부분을 언급했다.해당 에피소드는 마을 전체를 배경으로 활용한 만큼 수사단의 몰입도가 컸다. 이용진은 "개인적으로 임팩트가 있었던 건, '백수담의 비밀' 편이다. 규모가 너무 컸고, 마을 하나를 통째로 섭외한 거라서 놀람의 연속이었다. 세트라는 건 인위적으로 만드는 건데, 자연적으로 하나의 마을을 통째로 옮겨둬서 몰입도가 대단했다"라고 회상했다. 그러면서 "저수지를 배 타고 가로지른 기억이, 아직도 생생하다"라고 감탄했다.더 큰 스케일로 돌아온 '미스터리 수사단2'는 오는 27일 넷플릭스에서 첫 공개된다.[사진=백승철 기자]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)