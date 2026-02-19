정교유착 합수본, 5년 전 검찰이 불기소한 신천지 탈세 재수사

▲ 정교유착 합수본, 신천지 첫 압수수색
종교단체의 정치권 로비 등 의혹을 수사하는 정교유착 검경 합동수사본부가 신천지의 탈세 의혹에 대한 재수사에 착수했습니다.
합수본은 오늘(19일) "2021년 10월 수원지검에서 불기소처분된 조세 포탈 사건을 재기해 이송받아 수사 중"이라고 밝혔습니다.
앞서 세무 당국은 2020년 12월 신천지에 2012∼2019년 사업연도에 대한 법인세 122억 원과 부가가치세를 부과했습니다.
신천지 지교회에서 운영한 매장의 명의를 개인사업자로 위장하고, 이중장부를 사용하는 등의 방식으로 세금을 포탈한 혐의였습니다.
당국은 이와 관련해 이만희 신천지 총회장도 조세 포탈 등 혐의로 검찰에 고발했습니다.
그러나 사건을 수사한 수원지검은 고발 이듬해인 2021년 10월 이 회장 등에 대해 불기소 결정을 내렸습니다.
반면 법원은 신천지가 세무 당국을 상대로 제기한 법인세 등 부과처분취소 소송에서 신천지 측의 청구를 기각했습니다.
이는 지난달 대법원에서 확정됐습니다.
법원이 세무 당국의 과세 처분이 정당하다고 판단 한 만큼, 합수본은 유사한 쟁점을 다뤘던 수원지검 사건을 이송받아 다시 수사하기로 했습니다.
이와 관련해 합수본은 최근 신천지 전·현직 관계자들을 조사하는 과정에서 이 총회장이 세무조사와 검찰 수사를 무마하기 위해 로비를 지시한 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다.
신천지 2인자였던 고동안 전 총무가 "A 국회의원을 통해 수원지검장을 요리해달라고 말을 하겠다", "A 의원을 만나 수원지검장에게 어떻게 영향을 미칠 수 있는가 확인해보고, 조세 포탈 건에 대해 무마시켜라 그렇게 부탁하는 게 좋을 것 같다"고 말한 녹취록도 확보한 것으로 전해졌습니다.
합수본은 넘겨받은 사건을 수사하면서 당시 수원지검이 무혐의 결정을 내린 경위와 신천지 측의 로비 여부 등도 함께 살펴볼 방침입니다.
(사진=연합뉴스)
댓글