김여정 "재발방지 높이 평가"…"국경 경계 강화"

어제(18일) 대북 무인기 사건에 대한 우리 정부의 공식 유감 표명에 북한이 높이 평가한다는 반응을 내놨습니다. 다만, 여전히 우리를 '적국'으로 표현하는 등 적대적 두 국가론을 고수하는 모습입니다.



북한 김여정 노동당 부부장이 오늘, 어제 정동영 통일부 장관의 대북 무인기 사건 유감 표명과 재발 방지 대책 발표에 대해 "높이 평가한다"고 밝혔습니다.



발표 하루 만에 곧바로 반응을 내놓은 겁니다.



김여정은 다만, 남부 국경 전반에 대한 경계 강화 조치를 취할 것이라면서, 북한 주권에 대한 침해행위가 재발하면 끔찍한 사태에 직면하게 될 것이라는 경고도 덧붙였습니다.



우리를 향해 '적국'이라는 표현을 사용해 적대적 두 국가 기조도 재차 드러냈습니다.



김여정 담화는 조선중앙통신을 통해 공개됐는데, 북한 주민이 볼 수 있는 노동신문 등에는 싣지 않았습니다.



북한은 내부적으로는 9차 당 대회를 앞두고 김정은 총비서의 행보를 연이어 부각하고 있습니다.



'평양 5만 세대 주택 건설 사업'을 마무리하는 행사에 김정은이 참석해 곧바로 다음 단계 건설 사업을 착공했다고 발표했습니다.



국방력 과시에도 나섰는데, 평양에서는 남한 전역을 사정권에 둔 600㎜ 대구경 방사포를 군에 전달하는 행사가 열렸습니다.



우리 정부는 김여정이 신속한 입장을 밝힌데 '유의한다'는 입장을 내놨습니다.



그러면서 어제 정동영 장관이 발표한 9.19 남북군사합의 선제적 복원 등 재발 방지 조치들을 책임 있게 추진해 나가겠다는 입장을 다시 한번 밝혔습니다.



하지만 일각에서는 남북 합의가 아닌 우리 측의 일방적인 조치로 우리 군의 손발을 스스로 묶는 것 아니냐는 비판도 나오고 있습니다.



