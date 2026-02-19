뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'박나래 수사' 경찰, 퇴직 후 '박나래 변호' 로펌 재취업

유영규 기자
작성 2026.02.19 11:22 조회수
'박나래 수사' 경찰, 퇴직 후 '박나래 변호' 로펌 재취업
▲ 박나래 개그우먼

방송인 박나래(41)를 수사하던 경찰의 중간 간부가 퇴직 후 박 씨의 법률 대리인이 속한 로펌에 재취업했습니다.

오늘(18일) 언론 취재를 종합하면 서울 강남경찰서 형사과장이던 A 씨는 지난달 퇴직 후 이달 초 박 씨 변호를 맡은 대형 로펌에 합류했습니다.

강남서 형사과는 작년 12월쯤부터 박 씨의 전직 매니저들에 대한 '갑질'과 불법 의료행위 의혹을 수사 중입니다.

법조계에서는 A 씨가 수사 진척과 향후 방향을 알고 있는 책임자였던 만큼 이해충돌 소지가 있다는 지적이 나옵니다.

공직자윤리법에 따르면 퇴직 공직자는 근무한 부서와 밀접한 관련이 있는 기관에 취업할 경우 사전 취업 심사를 받아야 합니다.

그러나 변호사 자격이 있는 공직자가 법무법인에 취업하는 경우는 심사 대상에서 제외될 수 있습니다.

언론은 A 씨 입장을 듣기 위해 여러 차례 연락을 시도했으나 닿지 않았습니다.

이런 가운데 강남서는 지난 12일 박 씨를 피의자 신분으로 소환하려던 일정을 연기했습니다.

박 씨 측은 출석 현장에 인파가 몰려 안전 문제가 우려되고 건강 역시 좋지 않다며 조사 연기를 요청한 것으로 전해졌습니다.

(사진=제이디비엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지