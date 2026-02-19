'성시경 콘서트'부터 '좀비딸'까지…SBS, 설 연휴 안방극장 평정

가수 성시경의 감성 넘치는 콘서트부터 화제의 영화 '좀비딸'까지, SBS가 선보인 설 특집 라인업이 나란히 설 특집 프로그램 중 시청률 1, 2위를 석권하며 시청자들의 마음을 완벽히 사로잡았다.
먼저 지난 14일 설 연휴의 포문을 화려하게 열었던 '설 특집 콘서트 성시경'은 명불허전 '공연의 신' 성시경의 저력을 다시 한번 입증했다. 특히 이번 콘서트는 별도의 재방송이나 OTT 공개 없이 오직 TV 본방송을 통해서만 만나볼 수 있는 '단 한 번의 공연'으로 기획되어 시청자들의 집중도를 높였다. 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면, '성시경 콘서트'는 광고 관계자들의 주요 지표이자 화제성의 척도인 2049 시청률에서 1부 2.3%, 2부 2.7%를 기록하며 동시간대 시청률 1위를 차지했다.
특히 해당 방송은 이번 설 연휴 기간 방영된 모든 예능 프로그램 중 2049 시청률 전체 1위를 기록했으며, 최고 가구 시청률은 5.2%까지 치솟아 설 연휴 안방극장에 불어온 '성시경 열풍'을 실감케 했다. 고품격 라이브와 세련된 연출이 어우러진 이번 콘서트는 명절을 맞은 전 세대 시청자들에게 깊은 울림과 위로를 선사하며 타 프로그램을 압도하는 성적을 거뒀다.
성시경이 달군 열기는 SBS 설 특집 영화 '좀비딸'이 이어받았다. 동명의 인기 웹툰을 원작으로 하여 방영 전부터 기대를 모았던 영화 '좀비딸'은 독특한 설정과 감동적인 부성애를 그려내며 설 연휴 마지막까지 시청자들을 TV 앞으로 불러 모았다. '좀비딸'은 2049 시청률 2.2%, 가구 시청률 5.8%를 기록했으며, 특히 순간 최고 시청률은 무려 7.9%까지 폭발하며 동시간대 1위를 차지했다. (이상 닐슨코리아 수도권 기준)
이로써 SBS는 이번 설 연휴 기간, 2049 타깃 시청률은 물론 가구 시청률에서도 주요 설 특집 프로그램을 모두 1, 2위에 올리며 명절 안방극장을 완벽히 석권했다. 이는 명절 기간 시청자들의 선호도를 고려해 감성적인 공연과 대중적인 영화 콘텐츠를 적절히 배치한 편성 전략이 유효했던 것으로 분석된다.
강선애 기자
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
