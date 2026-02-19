[자막뉴스] '미국' 완장 차고 '안하무인'…미 외교관이 주재국 기업에 "돈 내놔"

미국 해외 공관들이 올해 7월 4일 미 건국 250주년 기념일에 맞춰 트럼프 대통령이 기획한 축하 행사를 열기 위해 주재국 기업을 상대로 거액의 기부금을 모금하고 있어 논란이 일고 있습니다.



뉴욕타임스는 지난 15일 싱가포르, 일본, 홍콩 등 아시아 지역의 미국 대사관과 영사관들이 현지 기업 임원들에게 미국 건국 기념행사 자금 기부를 공격적으로 요청하고 있다고 보도했습니다.



트럼프 대통령이 지난해 12월 건국 250주년 기념식을 "세계 역사상 가장 화려한 생일 파티로 만들겠다"고 선언한 데 따른 겁니다.



보도에 따르면 안자니 신하 주싱가포르 미국 대사는 지난 5일 싱가포르 카펠라 호텔에서 만찬을 주최한 뒤 현지 기업 경영자들에게 "당신들의 돈이 필요하다. 기부금은 싱가포르에서 열릴 미국식 로데오 대회와 록펠러 크리스마스 트리 점등식 등의 행사에 쓰일 것"이라며 노골적으로 기부를 압박했습니다.



이날 만찬에는 시티은행, 코인베이스, 할리데이비슨, 3M 등 미국 기업 임원 수십 명이 참석했습니다.



신하 대사는 아시아 지역의 다른 미국 대사관이 이미 3700만 달러를 모금했다는 사실을 언급하며 싱가포르 내 기업들의 경쟁심을 자극하기도 했습니다.



이 액수를 모금한 것으로 알려진 주일본 미국 대사관은 홋카이도 눈꽃 축제 등 70여 개의 미 건국 250주년 관련 행사를 기획하고 있습니다.



이 행사에는 도요타자동차와 소프트뱅크 등 일본 기업들이 주요 후원사로 참여해 일부는 100만 달러 이상을 기부한 것으로 전해졌습니다.



미국 대사관들은 통상적으로 7월 4일 독립기념일 행사를 위해 민간 기부를 받아오긴 했지만, 올해처럼 공격적인 자금 모집은 이례적이라는 평가입니다.



테드 오시우스 전 주베트남 미국 대사는 "현재 대사들 사이에서 누가 가장 많은 기금을 모으는지 경쟁하는 분위기가 형성되고 있다"며 "이런 행태가 미국의 대외 이미지에 도움이 될지 의문"이라고 꼬집었습니다.



매체는 일부 기업 임원들이 미국 대사들의 공격적인 기부 요청에 충격을 받았다고 전했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 제작 : 디지털뉴스부)