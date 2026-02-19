'성폭력 의혹' 색동원 시설장 구속심사 출석…빠르면 오후 결론

▲ 색동원

장애인 입소자들에게 성폭력을 한 혐의를 받는 인천 강화군 '색동원' 시설장의 구속 여부가 이르면 오늘(19일) 결정됩니다.서울중앙지법은 오늘 오전 10시 30분 시설장 김 모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었습니다.폭행 등 혐의로 함께 구속영장이 청구된 시설 종사자 A 씨의 심사도 오전 11시부터 뒤따라 열립니다.김 씨는 오늘 오전 9시 49분 법원에 도착한 것으로 전해졌습니다.그는 취재진이 없는 출입구를 통해 법정으로 향했으나, 뒷모습이 사진을 통해 포착됐습니다.김 씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받습니다.색동원 입소자를 전수 조사 중인 경찰은 김 씨가 최소 6명에게 범행을 저질렀다고 특정해 구속영장에 반영했습니다.다만, 김 씨는 자신의 혐의를 부인하는 중이라 오늘 구속심사에서 공방이 예상됩니다.김 씨의 구속 여부는 빠르면 오늘 오후 판가름 날 전망입니다.장애인 권익 시민단체 등이 모인 색동원 공동대책위원회는 법원 앞에서 기자회견을 열고 김 씨에 대한 즉각 구속과 엄중 처벌을 촉구했습니다.