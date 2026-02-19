'성폭력 의혹' 색동원 시설장 구속심사 출석…빠르면 오후 결론

▲ 색동원
장애인 입소자들에게 성폭력을 한 혐의를 받는 인천 강화군 '색동원' 시설장의 구속 여부가 이르면 오늘(19일) 결정됩니다.
서울중앙지법은 오늘 오전 10시 30분 시설장 김 모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었습니다.
폭행 등 혐의로 함께 구속영장이 청구된 시설 종사자 A 씨의 심사도 오전 11시부터 뒤따라 열립니다.
김 씨는 오늘 오전 9시 49분 법원에 도착한 것으로 전해졌습니다.
그는 취재진이 없는 출입구를 통해 법정으로 향했으나, 뒷모습이 사진을 통해 포착됐습니다.
김 씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받습니다.
색동원 입소자를 전수 조사 중인 경찰은 김 씨가 최소 6명에게 범행을 저질렀다고 특정해 구속영장에 반영했습니다.
다만, 김 씨는 자신의 혐의를 부인하는 중이라 오늘 구속심사에서 공방이 예상됩니다.
김 씨의 구속 여부는 빠르면 오늘 오후 판가름 날 전망입니다.
장애인 권익 시민단체 등이 모인 색동원 공동대책위원회는 법원 앞에서 기자회견을 열고 김 씨에 대한 즉각 구속과 엄중 처벌을 촉구했습니다.
