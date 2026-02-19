한병도 "장동혁, 모친까지 소환해 부동산 투기 세력 대변·선동"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표

더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘(19일) 국민의힘 장동혁 대표가 '시골집 노모도 걱정이 크다'며 이재명 대통령의 다주택자 정책을 비판한 것과 관련해 "어머니를 정치 한복판에 소환하면서까지 '불로소득 기득권'을 유지하려는 모습이 애처롭다"고 직격했습니다.한 원내대표는 오늘 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "국민의힘이 망국적 부동산 투기 세력의 대변인을 자처하고 있다"며 이같이 말했습니다.한 원내대표는 "서울과 경기 등 무려 6채를 보유한 다주택자인 장 대표는 노모까지 끌어들여 자기방어에 나섰다"며 "본인이 보유한 부동산을 처분할 것인지에 대해서는 일언반구도 없이 이 대통령의 1주택을 두고는 '50억 시세 차익'이니, '재건축 로또'니 하는 거짓 선동으로 시비를 걸고 나섰다"고 비판했습니다.그러면서 "이는 부동산 투기 옹호자의 적반하장이자 혹세무민"이라며 "공당의 대표가 가짜뉴스 진원지로 전락한 사태에 깊은 유감을 표한다"고 지적했습니다.한 원내대표는 "이제라도 국민의힘은 부동산 투기 세력에 대한 옹호를 그만두고 이재명 대통령의 부동산 시장 정상화에 협조하시기를 바란다"며 "민주당은 부동산감독원 설치 등의 입법을 통해 정부의 부동산 안정 대책을 흔들림 없이 뒷받침하도록 하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)