맥도날드, 35개 메뉴 100∼400원 인상…빅맥 세트 7,600원

▲ 한국의 맥도날드 매장

이미지 확대하기

새해 들어 햄버거 가격이 잇따라 오르고 있습니다.한국맥도날드는 햄버거와 음료, 사이드 메뉴 등 35가지(단품 기준) 제품 가격을 오는 20일부터 100∼400원 인상한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.한국맥도날드는 고환율(원화 가치 하락)과 원재료·인건비 상승 등에 따른 불가피한 조치라며 고객 부담을 최소화하기 위해 가격 인상 메뉴 수와 폭을 최대한 줄였다고 강조했습니다.맥도날드의 가격 인상은 지난해 3월 이후 11개월 만입니다.전체 평균 인상률은 2.4%입니다.대표 제품인 빅맥 단품은 5,700원으로 200원 올랐습니다.빅맥 세트는 7,400원에서 7,600원으로 인상됐습니다.3,600원이던 불고기 버거는 200원 오른 3,800원에 판매됩니다.사이드 메뉴와 음료 가격도 올랐습니다.후렌치후라이(M)는 2,500원에서 2,600원으로 100원이 올랐고 탄산음료(M)는 1,900원에서 2천 원으로 인상됐습니다.맥도날드는 이번 가격 인상 이후에도 '불고기 버거 세트' 등 5개 세트 메뉴 가격은 6천 원 이하라고 설명했습니다.맥도날드는 '토마토 치즈 비프 버거' 세트를 맥런치(점심시간 할인)에 포함해 고객 선택의 폭을 확대했습니다.가격은 5,200원입니다.한국맥도날드 관계자는 "앞으로도 '맥런치'를 통해 주요 메뉴를 합리적인 가격으로 제공하고 '해피 스낵' 등 할인 플랫폼과 공식 앱 할인 쿠폰 등을 통해 고객이 고품질의 메뉴를 부담 없이 즐기실 수 있도록 힘쓸 것"이라고 말했습니다.이달 앞서 버거킹이 올해 햄버거 브랜드로는 가장 먼저 가격을 인상했습니다.버거킹의 대표 메뉴인 '와퍼' 단품은 7,200원에서 7,400원으로 올랐습니다.와퍼 세트 메뉴는 9,600원으로 1만 원에 육박합니다.지난달 외식물가지수는 작년 동월 대비 2.9% 올랐습니다.이 중 햄버거는 2.5%의 상승률을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)