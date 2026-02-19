뉴스
정청래 "윤석열에 사형을…조희대 사법부로 진격하는 일 없기를"

유영규 기자
▲ 더불어민주당 정청래 대표

더불어민주당은 오늘(19일) 오후로 예정된 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 판결에서 법정 최고형인 사형이 선고돼야 한다고 사법부를 압박했습니다.

정청래 대표는 오늘 오전 자신의 페이스북을 통해 "오늘의 범죄를 벌하지 않는다면 내일의 범죄에 용기를 주는 것"이라며 "윤석열 내란 우두머리에게 사형이 선고되길 바란다"고 말했습니다.

이어 "내일의 내란에 용기를 주는 일은 없기를 바란다"며 "국민들이 조희대 사법부로 진격하는 일이 없기를 바란다"고 경고했습니다.

한병도 원내대표는 오늘 원내대책회의에서 "윤석열과 내란 세력은 헌정 질서와 민주주의를 짓밟고 국민의 생명을 위협한 반국가범죄자"라며 "그럼에도 윤석열은 지금까지도 일말의 반성조차 하지 않고 뻔뻔한 태도를 보인다"고 지적했습니다.

그러면서 "법원은 법정 최고형을 선고해서 법의 준엄함을 보이고 무너진 헌정 질서를 바로 세워야 한다"며 "민주당은 내란의 완전한 종식을 위해 끝까지 노력하겠다"고 강조했습니다.

한정애 정책위의장도 "사법부는 내란 우두머리 윤석열에 대한 법정 최고형 선고를 통해서 국헌 문란 행위는 반드시 단죄된다는 점을 분명히 해야 한다"며 "사법부의 준엄한 판결을 국민과 함께 기다리겠다"고 했습니다.

12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 공판은 오늘 오후 3시 서울중앙지법에서 열립니다.

내란 우두머리죄 법정형은 사형 또는 무기징역, 무기금고입니다.

특검은 반성 없이 불법 비상계엄을 정당화한 윤 전 대통령에게 감경 사유가 없다며 사형을 구형했습니다.

(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
