'남성 모텔 연쇄사망' 20대 여성 구속송치…살인 혐의 적용

유영규 기자
작성 2026.02.19 10:10 조회수
▲ 서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A 씨가 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.

약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김 모 씨가 오늘(19일) 구속된 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 강북경찰서는 오늘 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의를 적용해 김 씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

김 씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받습니다.

김 씨는 경찰에서 "처방받은 정신과 약을 숙취해소제에 타 들고 다니다 남성들에게 건넨 건 사실"이라면서도 피해자들이 숨질 줄 몰랐다며 살인 혐의를 부인했습니다.

그러나 경찰은 김 씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 넘겼습니다.

경찰은 설 연휴 기간 프로파일러를 투입해 김 씨를 대상으로 사이코패스 진단검사와 면담을 진행했습니다.

결과는 나오는 대로 검찰에 송부할 방침입니다.

경찰 관계자는 "추가 피해자 여부는 계속 수사할 예정"이라고 말했습니다.

