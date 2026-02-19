설 연휴 마친 코스피, 2% 넘게 급등…사상 첫 5,600 고지

▲ 19일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 오전 9시 2분 현재 전장보다 150.70포인트(2.74%) 오른 5,657.71을 나타내고 있다.

설 연휴 이후 첫 거래일인 오늘(19일) 코스피가 장 초반 급등세를 보이며 사상 처음 5,600 고지에 올라섰습니다.오늘 코스피는 오전 9시 11분 현재 전장보다 146.74포인트(2.66%) 오른 5,653.75를 나타내고 있습니다.지수는 135.08포인트(2.45%) 오른 5,642.09로 출발한 뒤 한때 5,673.11까지 올랐다가 상승분을 소폭 반납한 뒤 오름폭을 조절하고 있습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 6.1원 오른 1,451.0원으로 장을 시작했습니다.유가증권시장에서 개인이 홀로 1,045억 원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있습니다.외국인은 1,162억 원을 순매도하며 차익실현에 나섰고 기관도 12억 원 매도 우위입니다.기관 중에서는 금융투자가 732억 원을 순매도하고 연기금이 315억 원을 순매수했습니다.코스피200선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 115억 원과 79억 원 매도 우위를 기록했고, 기관은 209억 원 매수 우위입니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 상승한 채 마감했습니다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 0.26%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.56% 오른 채 장을 마쳤습니다.기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.78% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수도 0.96% 뛰었습니다.다만, 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인상 시나리오가 거론됐다는 소식에 장중 한때 상승분을 큰 폭으로 반납하는 등 변동성이 상당한 모양새였습니다.그런 분위기 속에 출발한 국내 증시에서 대장주 삼성전자는 4.36% 오른 18만 9,100원에 거래되고 있습니다.삼성전자는 개장 직후에는 한때 19만 900원까지 치솟아 사상 처음으로 '19만전자'에 닿기도 했습니다.SK하이닉스도 한때 '90만 닉스'를 복구했다가 현재는 상승분을 일부 반납한 채 2.16% 오른 89만 9천 원에 매매되고 있습니다.여타 시가총액 상위종목도 대부분이 강세를 보입니다.도널드 트럼프 미국 행정부의 조선업 재건 행동계획 발표 등 호재의 영향으로 HD현대중공업이 7.55% 급등 중입니다.삼성물산(3.30%), 두산에너빌리티(3.10%), SK스퀘어(3.05%), 기아(2.62%), 한화에어로스페이스(2.53%), 셀트리온(1.05%) 등도 오르고 있으나, 신한지주(-0.39%)는 약셉니다.업종별로는 증권(9.88%), 전기·가스(5.27%), 건설(3.59%), 전기·전자(3.34%), 제조(2.84%), 운송장비·부품(2.74%), 금융(2.74%), 종이·목재(2.66%), 운송·창고(2.49%) 등 통신(-2.29%)을 제외한 대부분 섹터가 강세를 보이고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 10.20포인트(0.92%) 오른 1,116.28을 보입니다.지수는 16.12포인트(1.46%) 오른 1,122.20으로 개장한 이후 오름폭을 조절 중입니다.코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 115억 원과 31억 원을 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있습니다.개인은 홀로 90억 원을 순매도했습니다.시가총액 상위주는 삼천당제약(6.17%), 케어젠(5.71%), 알테오젠(4.19%), 펩트론(3.28%), 에코프로비엠(1.94%) 등이 올랐고, 리가켐바이오(-1.93%), 코오롱티슈진(-0.78%) 등이 약셉니다.