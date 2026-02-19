1월 미국 서부 수출 운임 두 달째 하락…동부는 3개월 연속 오름세

▲ 부산항의 컨테이너

지난달 미국 서부로 향하는 해상 수출 운임이 두 달 연속 하락한 반면, 미국 동부행 운임은 석 달 연속 오름세를 보였습니다.오늘(19일) 관세청이 발표한 '1월 수출입 운송비용'에 따르면, 지난달 미국 서부행 해상 수출 컨테이너(2TEU 기준) 운임은 476만 9천 원으로 전월보다 6.1% 하락했습니다.반면 미국 동부행 운임은 549만 4천 원으로 2.9% 상승했습니다.가까운 중국은 29.0% 오르며 두 달 연속 상승했습니다.일본도 77만 4천 원으로 21.9% 상승해 석 달째 오름세를 기록했습니다.베트남도 154만 7천 원으로 6.7% 올랐습니다.다만 유럽연합(EU)로 향하는 해상 운임은 349만 2천 원으로 1.8% 내렸습니다.해상 수입 비용은 일본(9.3%↓)은 하락한 반면, 미국 서부(1.1%↑), 미국 동부(12.2%↑), EU(2.0%↑), 중국(1.0%↑), 베트남(0.4%↑)은 상승했습니다.항공 수입 비용은 중국(23.5%↓), 일본(5.6%↓), 베트남(3.4%↓)은 내렸고, 미국(3.2%↑), EU(19.4%↑)은 올랐습니다.(사진=연합뉴스)