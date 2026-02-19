[교양이를 부탁해] "모든 산업 삼킨다" 최상위 포식자 된 AI…한국, 반도체 보호가 진짜 시급한 이유 (f.김정호 카이스트 교수·이선엽 AFW파트너스 대표)

전 세계 패권이 경제력, 군사력, 국방력 다 AI에 의해서 결정이 됩니다. 그런데 이제 AI의 경쟁력은 어디서 올까 보면

수학이나 데이터에 있는데, 결정적으로 반도체에 의해서 결정이 됩니다. 그래서 반도체가 중요한데 그중에서도 성능 AI의 성능, 동시에 몇 명이 사용하느냐 얼마나 많은 글을 써내느냐 얼마나 논리 정연한 글을 써내냐는 전적으로 메모리에 의해서 결정이 된다는 거예요. 그래서 우리가 메모리를 성장시키면 산업을 장악하면 후방 산업 효과도 있지만, 국가의 생존과 경제가 거기에서 결정이 된다." -김정호 카이스트 전기전자공학부 교수



"만약에 반도체 산업이 축소된다면 지금 정도의 케파를 대체할 만한 산업이 사실상 없다고 보는 게 맞습니다. 그리고 지금 있는 대부분의 산업도 그나마 반도체에서 우리가 비교 우위에 있기 때문에 경쟁력을 유지하고 있는 산업들도 굉장히 많다고 봐야 되거든요. 그래서 세계적으로 지금 미국과 중국 같은 경우는 반도체를 산업이 아닌 안보로 인식하면서 국가 단위의 지원이 천문학적으로 이루어지고 있습니다. 그런데 우리나라만 여전히 기업들 중심으로 여전히 힘겨운 싸움을 하고 있다는 거죠. 그러니까 글로벌에서 놓고 보면 우리 기업들이 벌어들인 돈으로 우리 기업들이 투자하는 게 그게 공정한 게 아닙니다." -이선엽 AFW파트너스 대표





