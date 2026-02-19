뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

삼성전자, '19만전자' 등극…설 쇤 코스피 5600 돌파

신정은 기자
작성 2026.02.19 10:42 수정 2026.02.19 10:45 조회수
PIP 닫기
설 연휴 이후 첫 거래일인 오늘 코스피가 장 초반 급등세를 보이면서 사상 처음으로 5,600 고지에 올라섰습니다.

한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 2.45% 상승한 5642.09에 개장했습니다. 이로써 코스피는 지난 12일 종가 기준 5500선을 넘어선 지 거래일 이틀 만에 5600선도 돌파하게 됐습니다.

이날 상승은 코스피 시가총액 1위 삼성전자와 SK하이닉스의 급등 덕이 컸습니다.

오전 9시 10분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 4.97% 상승한 19만 200원에, SK하이닉스는 2.73% 상승한 90만 4000원에 거래되며 각각 '19만전자', '90만 닉스'의 벽을 넘었습니다.

간밤 미국 증시에서 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 기술주 강세에 따른 여파로 분석됩니다. 필라델피아 반도체지수 또한 0.96% 올랐습니다.

유가증권시장에서 개인은 1,327억원 순매수하고 있고, 외국인은 1,527억원 순매도하고 있는 것으로 나타났습니다.

코스닥 또한 전 거래일 대비 1.46% 오른 1122.20에 출발했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지