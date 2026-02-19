[정치쇼] 김현정 "혁신당과 선거연대? 고려 단계 아냐…당내 공감대 형성이 먼저"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 이어서 여당이 듣고 온 설 민심을 풀어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 김현정 원내대변인입니다. 의원님, 안녕하세요.▶김현정 : 반갑습니다. 평택시병 김현정입니다. 새해 복 많이 받으십시오.▷김태현 : 의원님, 뜨거운 지역구인 평택이십니다.▶김현정 : 네. 지금 제 옆 평택을 지역구가 뜨겁습니다.▷김태현 : 그 얘기는 잠시 후에 질문을 드려보도록 하겠고요. 설 민심 많이 들으셨을 텐데 여당이 듣고 온 설 민심은 어떻습니까?▶김현정 : 일단 대통령께서도 열심히 잘하고 계신다 그런 말씀을 하시고요. 힘들지만 그래도 민생경제가 좀 회복되는 것 같다라는 말씀도 하시고요. 또 최근에 부동산이 핫하잖아요. 이제 코스피 5000도 달성했는데 부동산도 잘, 집값도 잘 잡아달라 이런 말씀도 하시고요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 또 대통령이 열심히 일하는 만큼 입법적으로 국회가 조금 더 받쳐줘라 이런 말씀을 하시잖아요. 그런 것들도 국회에서 적극적으로 좀 해달라 이런 것들이 민심이었던 것 같습니다.▷김태현 : 혹시 쓴소리는 없으셨어요?▶김현정 : 뭐 항상 하시는 말씀이시지만 여야 간의 정쟁보다는 이렇게 협치.▷김태현 : 싸우지 말아라?▶김현정 : 민생 뭐 이런 걸 위해서 좀 협치해달라 이런 얘기는 늘 하시지요.▷김태현 : 아무래도 여당 지지율이 야당에 비해서 잘 나오니까 쓴소리보다는 그래도 칭찬을 많이 들으셨을 것 같기는 한데요.▶김현정 : 실제로 분위기가 좋습니다.▷김태현 : 지지율 자체가 지금 그러니까요.▶김현정 : 네.▷김태현 : 역시 부동산이잖아요. 연휴기간에 제일 뜨거웠어요. 아마 의원님도 대통령님이 연휴기간은 그냥 계시지 않을까 생각하셨을 건데. 지금 SNS에 5건의 글이 올라갔습니다. 장동혁 대표하고 지금 불효자는 웁니다 시리즈로 지금 1 대 1 매치가 지금 계속 진행이 되고 있는데요. 여당에서는 대통령과 장동혁 대표 간에 연휴기간에 있었던 부동산 매치. 이 공방의 핵심은 뭐라고 보고 계세요?▶김현정 : 일단 다주택자에 대한 투기, 그러니까 다주택자의 모든 것이 잘못됐다는 것이 아니라 투기를 하는 다주택자에 대한 근절 의지를 명확하게 대통령은 SNS를 통해서 국민들과 직접 소통을 하고 있는 것이지요. 그거에 대해서 장동혁 대표가 연휴 내내 노모를 끌어들여서 감성팔이로 대응한 이게 남은 것이지요. 그래서 크게 보면 분당의 아파트 한 채 이거 가지고 계속 공격도 했잖아요. 그러니까 결국에 남은 것은 제가 봤을 때는 다주택자에 대한 투기를 근절하겠다는 의지하고, 퇴임 후 돌아갈 1주택 대 장동혁 대표 6채 이것과 다주택자의 투기를 근절하겠다는 대통령의 의지와 그걸 옹호하는 국민의힘의 모습 이것만 남아 있는 것 같다는 생각이 들어요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 그래서 저는 아쉬운 게 실제 부동산 집값은 잡아야 되는 거 아닙니까. 그렇기 때문에 야당에서 정부 정책에 대해서 미흡한 점이 있다라고 하면 그걸 대안을 제시하면서 비판하면 좋겠는데 이런 식으로 감성팔이하면서 비판하면 설득력이 떨어지지 않습니까.▷김태현 : 장동혁 대표 6채에 관련해서 여당에서 비판 많이 하시잖아요. 그런데 대통령이 최근에 SNS에 올린 거 보면 주택 부족에 따른 사회문제와 무관한 부모님이 사시는 시골집, 소멸위험 지역의 세컨하우스, 자가용 별장 이런 건 누구도 문제삼지 않습니다 이렇게 얘기를 하셨거든요.▶김현정 : 네.▷김태현 : 이 기조에서 보면 장동혁 대표의 6채도 크게 문제삼을 건 또 아니지 않나요?▶김현정 : 그런데 기본적으로 대통령께서 말씀하신 것은 소멸지역에 있는 다주택이나 이런 것들을 문제삼는 게 아니라는 거잖아요. 그러고 다주택자들에게 집을 팔라고 강요하지도 않았다고 하잖아요. 그러니까 다주택자들은 그에 맞는 책임을 지면서 하면 되는 것이지요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 그런데 장동혁 대표가 시골에 있는 노모를 끌어들여서 감성팔이를 하는 식으로 대응을 하니까 그거에 대해서 맞받아친 것이고요. 또 실제로 국민의힘의 의원들이 42명이 다주택자세요. 그러니까 사실 비판도 자격이 있어야 되잖아요. 그리고 어쨌든 장동혁 대표 6채도 시골에 있는 것만 있는 건 아니잖아요. 서울에도 있고, 안양에도 있고, 6군데에 있잖아요. 그것뿐만 아니라 최근에 토지 관련된 투기 의혹으로 고발도 돼 있는 그런 상태 아닙니까. 여러 가지 메신저로서의 자격 문제는 있지요.▷김태현 : 대통령은 성남에 예전부터 살고 있는 1주택이잖아요. 그런데 그거 재건축되면 시세차익 많이 난다고 국민의힘에서 부동산 불로소득은 비정상이다, 사회악이라고 비판한 게 맞느냐. 그 좋은 집 들고 있으면서. 이렇게 비판하거든요. 국민의힘의 그 비판은 어떻게 보세요?▶김현정 : 그것도 사실은 생떼지요. 그게 29년 전에 산 거 아닙니까. 그리고 로또 얘기하면서 똘똘한 한 채 이런 주장을 막 하던데요. 똘똘한 한 채 얘기는 뭐냐 하면 갭투기를 통해서 산 비거주 부동산을 얘기하는 거잖아요. 그런데 대통령이 분당에 갖고 계신 아파트는 29년 전에 실제로 매입을 하고 거주를 하셨고, 그다음에 퇴임 후에 돌아갈 곳이라고 밝히고 있지 않습니까. 똘똘한 한 채는 로또나 이런 거라는 개념이 없는데 그런 가지고 또 이렇게 빗나간 공격을 하니까 정말 생뚱맞다라는 생각이 저절로 듭니다.▷김태현 : 대통령의 부동산에 대한 의지는 충분히 이해하겠는데요. 그런데 선거를 치르는 여당 입장에서 선거 지금 한 5개월, 4개월 남았네요. 4개월밖에 안 남았는데 대통령이 잡기 어려운 부동산 문제에 직접 참전해서 메시지를 계속 내는 것에 혹시 조금 부담스러운 측면 못 느끼세요? 여당 입장에서요.▶김현정 : 대선 때 슬로건이 ‘이재명은 합니다’라고 하잖아요. 코스피 5000, 계곡 정비도 불가능하다고 했지만 했다. 그래서 부동산 안정화를 반드시 하겠다라는 게 대통령의 의지이고요. 표를 의식하지 않으면 가능하다라고 하시잖아요. 실제로 말씀하신 것처럼 선거 때마다 그런 표를 의식해서 정부 정책이 일관성이 상실하고 규제를 풀어줬던 것들이 되풀이돼서 집값이 오른 그런 가장 큰 원인 중에 하나거든요. 그러고 실제로 다주택자 중과 이후에도 지난 4년 동안 계속 유예시켜줬잖아요. 그런 원인들이 지금 쌓여서 이런 결과들이 도출된 건데 그렇지 않겠다라고 하는 것이고요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 이러한 대통령의 진정성에 대해서 민심도 호응하고 있는 것 같습니다. 방송 3사의 최근의 여론조사 보면 50% 이상이 다 잘하고 있다라고 하고, 집값이 안정화될 것이다라고 기대하고 있지 않습니까? 일관성 있게 간다라고 하면 저는 중장기적으로 반드시 집값은 잡을 수 있을 것이다라고 확신합니다.▷김태현 : 그러면 당장 있을 지방선거의 유불리, 표 계산 이런 문제가 아니다. 그건 고려하지 않는다?▶김현정 : 대통령께서는 그렇게 지금 하고 있는 것이고요. 그렇게 했을 때 오히려 지방선거에서 그런 국민들의 신뢰를 더 확보할 수 있다라고 생각하시는 것 같습니다.▷김태현 : 그러면 선거를 치러야 되는 당 입장에서 혹시 조금 부담이 있더라도 개의치 않고 대통령의 방향에 힘을 실어주고 뒷받침한다 이런 말씀이신 거지요?▶김현정 : 그렇습니다. 그러니까 지금 사실 정부의 부동산정책이 과거와 다른 것이 일단은 뭐냐 하면 종합적인 대책을 세운다는 거, 추진한다는 거거든요. 무엇이냐 하면 공급대책이나 투기 수요억제책을 단편적으로 쓰는 것이 아니라 그거 두 가지에다 더해서 수도권의 집값이 문제잖아요. 그래서 수도권 1극 체제를 타파하기 위해서 행정통합들도 지금 추진하고 있고, 또 부동산시장에 있는 투기자금들을 생산적 시장인 자본시장 쪽으로 머니무브 시키기 위해서 자본시장 선진화정책을 같이 쓰거든요. 이런 종합적인 정책을 쓰고 있기 때문에 중장기적으로 봤을 때 국민들의 신뢰와 그런 믿음들이 계속 덧붙여진다라고 하면 반드시 성공할 수 있다고 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 일단 지금 나온 게 다주택자 양도세 중과 제도 이것부터 이제 정상화하겠다 요게 나와 있고요. 그런데 청와대에서 강훈식 실장이 얘기한 거 보면 준비된 정책은 아주 많다 이 얘기거든요. 준비는 청와대만 하지는 않으셨을 거고, 아무래도 입법이 뒷받침돼야 하니까 당과 협의를 좀 하셨을 건데요.▶김현정 : 그렇습니다.▷김태현 : 지금 뭔가 준비된 게 있습니까?▶김현정 : 당내에도 부동산 TF가 지금 있고요. 일단은 저희가 2,300만 세대거든요. 그중에서 300만 세대가 다주택입니다. 8% 정도가 다주택이고, 92%가 1주택 또는 무주택인데요. 주택보급률은 100%가 넘거든요. 그래서 사실은 다주택을 매물로 내놓으면 사실 공급을 해서 착공해서 짓는 데 몇 년 걸리지만, 다주택자는 매물이 나오면 바로 공급이거든요. 그래서 다주택자에 대한 그 문제를 푼다라고 하면 그것이 가장 큰 그 효과가 있는 정책이라는 말씀을 먼저 제가 드리고요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 지금 당정 간에 협의하고 있는 것은 뭐냐 하면 작년에 9.7 공급대책 있지 않잖습니까. 135만 호 2030년부터 착공하겠다는 그것과 또 1.29 수도권 6만 호 공급대책 있잖습니까. 그거에 대해서 지체 안 되도록 지금 당에서도 지원을 하려고 하고 있고요. 관련돼서 그런 부동산정책을 쓰려면 많은 입법들이 필요합니다. 한 20, 30가지 되거든요. 그거에 대해서 입법적으로 뒷받침하겠다라는 것이고요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 또 하나는 부동산의 공급과 수요대책도 중요하지만 또 부동산의 불법행위를 잡아내는 것도 중요하거든요. 그래서 제가 대표발의했는데 부동산감독원법을 저희가 지금 발의해서 부동산 불법행위도 이제 근절하겠다 이런 것도 같이 지금 하고 있습니다.▷김태현 : 오늘 아침에 언론이 보도한 게 있는데요. 임대사업자 대출 만기연장 여부 심사할 때 연간 임대소득 대비해서 이자상환율을 좀 따지게 하는 방안을 정부가 검토한다 이렇게 보도가 됐던데요. 이 부분도 당정 간 논의가 된 겁니까?▶김현정 : 구체적으로 논의는 안 됐지만, 그건 이미 얼마 전부터 언론보도를 통해서 대통령이 SNS를 통해서 밝히기도 하셔서요. 임대사업자에 대한 대출과 관련된 규제 이런 것들도 지금 검토하는 단계에 있는 걸 알고 있습니다.▷김태현 : 의원님은 찬성하세요?▶김현정 : 일단 기본적으로 당하고 아직 협의단계는 아닌데요.▷김태현 : 아, 그러세요.▶김현정 : 그러니까 뭐 보유세라든지 세제라든지 또는 이런 것들에 대해서는 아직 당내에서는 논의하는 단계는 아닌데요. 나중에 현재 재경부에서 세제와 관련된 것들은 지금 용역을 발주해서 용역 중이거든요. 그게 나오면 그때 가서 검토해서 어떻게 할 것인지를 논의하는 그런 단계입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 앞서 김현정 의원이 언급한 부동산 관련 여론조사는 저희 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해서 지난 12일부터 14일 실시한 거고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요. ‘부동산정책을 어떻게 생각하느냐’ 하는 질문에 응답자의 52%는 잘하고 있다, 그렇지 않다고 부정평가한 비율은 38% 여론조사였습니다. 오늘 오후 3시에 윤석열 전 대통령 내란우두머리 혐의 1심 선고가 나오잖아요. 선고 관련해서 장동혁 대표가 어제 한 인터뷰에서 윤석열 전 대통령 절연보다는 전환이 중요하다 이렇게 얘기를 했던데요.▶김현정 : 네.▷김태현 : 장 대표의 이 의중은 어떻게 읽고 계십니까?▶김현정 : 그러니까 오늘 사형 또는 무기 이런 게 예상이 되잖아요.▷김태현 : 확률적으로는요.▶김현정 : 그 이후에 입장을 밝히겠다고 했잖아요. 그런데 입장 발표할 때 가장 핵심은 뭐냐 하면 윤어게인 세력과 완전히 절연하겠다, 윤석열과 절연하겠다 이런 것들이 들어가야 되는 거지요. 당연히 사과와 반성은 전제가 되는 거고요. 그런데 지금 당내에서 극우강성 지지자들 입장에서는 절연이나 이런 것들, 윤어게인을 했을 경우에 그 사람들한테도 지지를 얻지 못하는 상황이 되면 진퇴양난에 빠질 수가 있잖아요. 그러니까 약간 NCND(Neither Confirm Nor Deny, 시인도 부인도 하지 않음) 전략을 쓰는 것 같아요.▷김태현 : NCND요?▶김현정 : 종전처럼 계엄은 잘못됐다, 그리고 사과와 반성은 하되 그런데 절연은 아니다. 뭐 이런 식으로 갈 것 같다는 느낌이 확 듭니다.▷김태현 : 그냥 뭉개고 넘어가는?▶김현정 : 그런 것 같습니다. 왜냐하면 윤상현 의원께서 또 기자회견 해서 사과와 반성해야 된다, 윤석열도 사과해야 된다라고 해놓고는 절연은 아니다 또 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 얘기, 형용모순적인 얘기를 막 하고 있는 것이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 역시 윤어게인 세력을 신경써서 그런 거라고 보세요?▶김현정 : 그렇습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 민주당 얘기를 질문드려볼게요. 민주당의 뜨거운 감자인 조국혁신당과의 연대요. 지금 조국혁신당에서 계속 얘기하는 게 연대가 선거연대인지 아닌지 명확하게 입장을 내라라고 메시지가 계속 나오는데 민주당에서는 그 부분에 대한 답이 아직은 없거든요. 이게 선거연대인지 그냥 좋은 말로 추상적 의미의 연대인지에 대해서요.▶김현정 : 지금 아직 우리 당 안에서는 그걸 고려할 단계는 아니고요.▷김태현 : 그런데 좀 있으면 공천해야 되잖아요.▶김현정 : 그러니까 저희가 지금 지난번에 제안했던 건 합당이 결렬된 이후에 연대와 통합을 위한 추진 준비 그거를 만들어서 지방선거 이후에 통합을 논의하자 이렇게 제안을 했던 거잖아요. 선거연대 제안은 저희가 한 적은 없고요. 오히려 조국 대표가 선거연대를 제안을 하셨지요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 그런데 합당 결렬 이후에 아시겠지만 우리 당내 사정이 복잡합니다.▷김태현 : 그렇지요.▶김현정 : 그래서 지금 당장 선거연대와 관련해서 이렇게 의견을 내거나 그럴 수는 없고요. 나중에 추진준비위가 출범을 하고 거기에서 논의할 때 당내에 공감대를 형성한 것을 전제로 해서 아마 논의가 돼야 할 것 같습니다.▷김태현 : 그러면 의원님, 현실적으로 시간이 많지는 않은데요. 이번 지방선거에서 조국혁신당과의 선거연대는 지금 시점에서 보면 현실적으로 쉽지 않다 이런 말씀이신 거지요?▶김현정 : 전체적인 선거연대는 현실적으로는 지금 가능하지 않은 것 같아요. 왜냐하면 이미 지방선거 준비가 17개 시도당에서 다 지금 킥오프돼서 들어가 있는 그런 상황이기 때문에요. 만약에 선거연대를 한다 하더라도 아주 정무적인 판단에 의한 최소한도에서의 그런 선거연대가 현실적으로 가능하지 않을까 이렇게 개인적으로 생각해 봅니다.▷김태현 : 그러면 당 대 당으로는 그렇다 치고, 사람 대 사람으로 하면 전국적으로는 역시 조국혁신당은 조국 대표인데요. 조국 대표가 예를 들어서 민주당에게 어느 지역에 내가 출마할 테니까 통합 경선을 하자라든지 무공천하라든지 이렇게 요구하면 어떻게 하실 거예요?▶김현정 : 그러니까 그런 것들도 정무적인 판단이 필요한 영역인데요. 지금 아직은 그런 단계는 아닌 것 같고요. 추후에 그런 그게 필요한 시점이 오겠지요. 그랬을 때 그거에 대한 판단이 있는 것인데요. 제 사견으로는 그렇습니다. 그러니까 지금 사실 양당이 통합이, 합당이 결렬된 이후에 상처를 좀 입었어요.▷김태현 : 많이 입었지요.▶김현정 : 개인적으로 또 치고받는 그런 것들도 있고 그래서 약간 감정선도 약간 건드리고 이런 게 있는데요. 저는 그래서 공식적인 루트를 통해서 양당이 협의하는 그 단계 이전에는 가급적이면 공식적으로나 또는 개인적으로 이렇게 지방선거와 관련된 발언들을 하는 거는 약간 자제하는 게 오히려 양당에 더 도움이 될 것 같아요.▷김태현 : 그런데 벌써 나왔잖아요. 의원님 옆 지역구인 평택을이요. 거기 민주당보고 귀책사유 있으니까 무공천하라고 그렇게 얘기하던데요, 조국혁신당에서는요.▶김현정 : 그러니까 그런 것들도 제가 포함해서 좀 전에 말씀드린 겁니다. 우려가 생기잖아요. 그러니까 그런 제안에 대해서 우리 당 안에서도 왜 조혁당에서 그런 주장을 하느냐, 제안을 왜 하느냐. 민심 등을 종합적으로 판단해서 우리가 판단할 영역인데 왜 이렇게 하느냐라는 또 지적들이 나오잖아요. 그러니까 그런 게 도움이 오히려 안 된다 저는 그렇게 생각하는 거지요.▷김태현 : 뜨거운 지역구가 하나 더 있어요. 계양을이요. 지금 소나무당 대표인 송영길 대표가 계양을로 이사 가고, 민주당에 복당 신청하신다던데요. 대통령의 복심인 김남준 대변인 출마 얘기는 계속 있었고요. 이거 어떻게 정리되는 거예요?▶김현정 : 일단 내일 복당 신청하신다고 했고요. 오늘 이사하신다 그러더라고요. 그래서 그쪽에서 5선을 하셨기 때문에 정치적 고향이기도 하고 그래서 당연히 해석이 그쪽에 출마할 것이다 하는 게 있는데요. 실제로 공식적으로 본인은 출마 여부하고 출마지역에 대해서는 당에게 맡기겠다, 선당후사 하겠다 이렇게 지금 입장을 밝힌 게 공식적인 거고요.▷김태현 : 네.▶김현정 : 김남준 대변인도 현재 공직자 신분이어서 공식적으로 밝힌 바는 없습니다.▷김태현 : 그렇지요.▶김현정 : 그런데 당연히 대통령이 교회 예배 가셨을 때 옆에 앉아 있고 막 이런 모습들 때문에 그렇게 이제 해석이 되고 있는 건데요. 그렇게 될 것 같습니다. 제 판단에는 그런 후보들이 김남준 대변인 말고도 출마 준비하는 후보들이 또 있습니다. 모 변호사도 있고 그러는데요. 그런 분들에 대한 교통정리가 당내에서 좀 있을 것 같아요. 또 박찬대 의원도 시장 출마하면 또 그 지역구가 나중에 보궐이 생길 수도 있고 그러니까 전반적으로 당내에서 논의를 통해서 그게 정리되지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.▷김태현 : 역시 확률적으로는 계양을로 송영길 전 대표가 갈 확률이 제일 높습니까?▶김현정 : 대통령께서 마음의 빚을 지고 있는 건 맞지요. 대통령께서 대선 패배하시고 바로 국회의원으로 될 수 있었던 게 송영길 전 대표의 양보 때문에 했었던 건 분명한 사실이니까요. 그런 것까지 종합적으로 해서 잘 교통정리가 되지 않을까 싶습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 더불어민주당 김현정 원내대변인이었습니다. 감사합니다.▶김현정 : 고맙습니다.[SBS 김태현의 정치쇼]