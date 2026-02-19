뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'35세' 쇼트트랙 폰타나, 14번째 메달 '이탈리아 역대 최다'

유영규 기자
작성 2026.02.19 08:32 조회수
'35세' 쇼트트랙 폰타나, 14번째 메달 '이탈리아 역대 최다'
▲ 쇼트트랙 여자 3,000ｍ 계주에서 은메달을 따고 기뻐하는 이탈리아의 아리안나 폰타나

이탈리아 여자 쇼트트랙 '레전드' 아리안나 폰타나(35)가 이탈리아 역대 동·하계 올림픽 통산 최다 메달리스트로 우뚝 섰습니다.

폰타나는 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3,000ｍ 계주에 이탈리아 대표팀의 일원으로 참가해 한국에 이어 은메달을 따내는 데 힘을 보탰습니다.

이번 은메달로 폰타나는 2006년 토리노 대회부터 2026년 밀라노-코르티나담페초 대회까지 총 6차례 동계올림픽에 출전해 금메달 3개, 은메달 6개, 동메달 5개로 총 14개의 메달을 목에 걸었습니다.

이로써 폰타나는 하계올림픽에서 1936년 베를린 대회부터 1956년 멜버른 대회까지 13개의 메달을 따낸 펜싱 선수 에도아르도 만자로티(금6·은5·동2)를 제치고 동·하계를 합쳐 이탈리아 역대 올림픽 최다 메달 보유자로 올라섰습니다.

이날 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 지켜보는 가운데 이탈리아 대표팀의 마지막 주자로 나선 폰타나는 선두로 달리다 한국의 김길리(성남시청)에게 추월을 당하면서 은메달을 차지했습니다.

폰타나는 이번 대회 혼성계주에서 금메달을 목에 걸며 기분 좋게 출발했고, 여자 500ｍ와 3,000ｍ 계주에서 나란히 은메달을 획득해 3개의 메달을 따냈습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지