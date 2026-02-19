작년 연간 항공교통량 첫 100만 대 넘어…코로나 전보다 20.4%↑

▲ 인천공항에서 이륙하는 대한항공 항공기

지난해 우리나라의 국내외 하늘길을 이용한 항공기가 사상 처음으로 100만 대를 넘어선 것으로 나타났습니다.국토교통부는 지난해 국내·국제선 항로 항공교통량이 전년 대비 6.8% 증가한 101만 3천830대로 집계됐다고 오늘(19일) 밝혔습니다.운송용·비운송용 항공기 이동을 아우르는 연간 항공교통량이 100만 대를 돌파한 것은 처음입니다.하루 평균 2천778대의 항공기가 우리나라 하늘을 오간 것으로 코로나19 팬데믹 이전 최고치였던 2019년(84만 2천41대·일 2천307대)보다 약 20.4% 많습니다.국토부는 국제선 교통량의 뚜렷한 확대가 '100만 대 돌파'를 뒷받침한 것으로 분석했습니다.지난해 국제선 교통량은 78만 8천531대(일 2천160대)로 전년 대비 9.4% 증가했습니다.이 중 동남아·남중국 노선이 전체 국제선의 약 52%를 차지해 중·단거리 국제노선 수요가 많이 늘어난 것으로 나타났습니다.특히 국제선 교통량 중 국내 공항에 내리지는 않고 영공을 지나가는 '통과비행'은 22만 6천993건으로 전년 대비 21% 증가했습니다.이는 한국이 동북아 핵심 항공 허브로서 차지하는 전략적 중요성이 더욱 강화되고 있음을 보여준다고 국토부는 설명했습니다.지난해 국내선 교통량은 전년 대비 1.6% 감소한 22만 5천299대(일 617대)로 집계됐습니다.코로나 이후 국내 여행 수요가 해외여행으로 옮겨가면서 국내선 교통량이 완만한 조정 국면에 들어섰다고 국토부는 설명했습니다.국내선 하루 교통량은 2022년 722대에서 2023년 644대, 2024년 627대 등으로 줄어들고 있습니다.주요 공항별로는 인천국제공항이 작년 43만 5천360대(일 1천193대·2.8%↑)로 가장 많았고, 이어 제주공항 17만 7천681대(일 487대·0.4%↓), 김포공항 14만 2천621대(일 390대·0.2%↓) 순이었습니다.(사진=연합뉴스)