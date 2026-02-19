'계주 금빛 피날레' 김길리, 한국 첫 '멀티 메달' 등극

▲ 18일(현지시간) 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승A에서 금메달을 획득한 김길리, 최민정, 노도희가 축하하고 있다.

"언니들에게 마음의 빚을 갚고 싶어요."쇼트트랙 여자 국가대표 김길리(성남시청) 선수는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 가진 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.지난해(2025년) 하얼빈 동계 아시안게임 여자 3,000ｍ 계주 결승에서 나온 자신의 실수를 올림픽 무대에서 만회하겠다는 다짐이었습니다.김길리 선수는 하얼빈 동계 아시안게임 계주 결승 당시 한국 대표팀의 마지막 주자로 1위를 달리다가 결승선을 앞두고 중국 선수와 충돌해 넘어졌고, 그 여파로 대표팀은 최종 4위에 그치면서 메달 획득에 실패했습니다.여자 대표팀 막내 김길리 선수는 당시 언니들을 향한 미안함과 자책감에 펑펑 눈물을 쏟아냈습니다.밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 메달 레이스였던 혼성 2,000ｍ 계주에서도 시련은 이어졌습니다.지난 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 혼성 2,000ｍ 계주 준결승에서 앞서 달리던 미국 선수가 넘어지며 김길리 선수를 덮쳤습니다.김길리 선수는 정면으로 충돌해 빙판에 쓰러졌고, 다행히 큰 부상은 피했지만 한국 대표팀은 결승 진출에 실패했습니다.김길리 선수는 경기 후 "동료들에게 미안했다"며 또다시 울음을 터뜨렸고, 마음의 부담은 더 커졌습니다.김길리 선수는 오늘(19일, 한국시간) 같은 장소에서 열린 여자 3,000ｍ 계주 결승에서 마침내 응어리를 풀어냈습니다.마지막 주자로 나선 김길리 선수는 결승선 두 바퀴를 남기고 직선 주로에서 인코스를 파고들어 선두로 달리던 이탈리아의 베테랑 아리안나 폰타나 선수를 제치고 선두로 치고 나갔습니다.이후 김길리 선수는 인코스를 침착하게 지켜내며 가장 먼저 결승선을 통과해 금빛 질주의 대미를 장식했습니다.여자 1,000ｍ에서 동메달을 획득했던 김길리 선수는 이번 대회 한국 선수단의 첫 멀티 메달리스트로 이름을 올렸습니다.생애 첫 올림픽에서 진한 감동을 선사한 김길리 선수는 경기 후 "(마지막 코너에서) 거의 네 발로 타는 것처럼 양손을 다 짚으면서 안 넘어지려고 버텼다"며 "결승선을 통과했을 때 너무 기뻐서 언니들에게 달려가고 싶었다"고 말했습니다.마음의 짐을 털어낸 김길리 선수는 모레 열리는 여자 1,500ｍ에서 이번 대회 세 번째 메달에 도전합니다.(사진=게티이미지, 연합뉴스)