심석희, 시련 딛고 금빛 질주…"다 같이 이겨냈다"

▲ 18일(현지시간) 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 금메달을 따낸 한국대표팀 심석희, 이소연, 노도희가 눈물을 흘리고 있다.

쇼트트랙 여자 대표팀 심석희(서울시청) 선수가 8년 만에 복귀한 올림픽 무대에서 개인 세 번째 금메달을 목에 걸었습니다.2014 소치 동계 올림픽과 2018 평창 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3,000ｍ 계주에서 금메달을 땄던 심석희 선수는 8년 만에 돌아온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 또다시 여자 3,000ｍ 계주 금메달을 합작하며 계주에서만 금메달 3개를 수확하는 진기록을 세웠습니다.그는 2022 베이징 동계 올림픽을 앞두고 불미스러운 일로 대한빙상경기연맹으로부터 징계받아 올림픽 무대를 밟지 못했으나 인고의 세월을 견딘 끝에 밀라노에서 다시 활짝 웃었습니다.소치와 평창에서 대표팀 간판 역할로 활약했던 심석희 선수는 이번 대회에선 '조연' 역할을 맡았습니다.지난해(2025년) 4월 국가대표 선발전에서 여자부 3위에 올라 올림픽 계주 멤버가 된 그는 10개월 동안 단체전에 초점을 맞춰 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 준비했습니다.신장 175㎝의 장신인 심석희 선수는 강한 힘을 바탕으로 가볍고 날렵한 최민정(성남시청) 선수를 밀어주는 임무를 맡았습니다.4번 주자로 나서 레이스 막판 1번 주자 최민정 선수를 강하게 밀어 승부수를 띄우는 핵심 역할이었습니다.지난 시즌까지 최민정 선수와 심석희 선수는 2018 평창 동계 올림픽 당시 불거진 고의 충돌 의혹 여파로 관계가 소원해지며 합심하지 못했으나, 올 시즌 다시 힘을 합치면서 전략을 극대화할 수 있었습니다.심석희 선수는 지난 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3,000ｍ 계주 준결승에서 제 임무를 완벽하게 수행했습니다.캐나다에 이어 2위로 달리던 심석희 선수는 결승선 10바퀴를 남기고 최민정 선수를 힘껏 밀었고, 속도를 끌어올린 최민정 선수가 인코스를 파고들어 캐나다를 제치며 선두로 올라섰습니다.이후 한국은 중국에 추월을 허용했으나 심석희 선수가 다시 한번 최민정 선수를 힘차게 밀어주면서 흐름을 되찾았습니다.최민정 선수가 중국을 따돌리며 1위를 탈환해 결승에 진출했습니다.오늘(19일, 한국시간) 열린 결승에서도 심석희 선수의 활약이 빛났습니다.그는 이탈리아, 캐나다에 이어 3위로 달리다가 결승선 4바퀴를 남기고 온 힘을 다해 최민정 선수를 밀어줬습니다.힘을 받은 최민정 선수는 캐나다를 제치고 2위로 올라섰고, 마지막 주자 김길리 선수가 이탈리아 아리안나 폰타나 선수를 제치며 금빛 레이스를 완성했습니다.금메달을 확정한 뒤 심석희 선수는 두 손으로 얼굴을 감싸 쥔 채 뜨거운 눈물을 쏟았습니다.그는 경기 후 공동취재구역에서 눈물의 의미를 묻는 말에 "올림픽 준비 과정에서도, 오늘 결승에서도 힘든 상황이 많았다"며 "그런 힘든 과정을 우리 선수 다 같이 잘 버티고 이겨낸 것 같아 벅찼다"고 말했습니다.계주에서만 세 번째 금메달을 딴 소감에 관해선 "그때그때 팀원들을 잘 만난 덕분에 좋은 성적을 거둘 수 있었다"며 "앞으로 하루하루 열심히 살겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)