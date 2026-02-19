'스키 하프파이프' 이승훈, 오늘 오후 예선전 출격

▲ 스키 하프파이프 이승훈의 경기 모습

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단 첫 금메달이 탄생한 이탈리아 리비뇨 스노파크 하프파이프에서 스노보드가 아닌 스키로도 시상대에 태극기를 걸 수 있을지 주목됩니다.한국 프리스타일 스키 하프파이프의 간판 이승훈(한국체대) 선수가 대회 폐막을 나흘 앞둔 오늘(19일, 한국시간) 저녁 6시 30분 리비뇨 스노파크에서 열리는 대회 남자부 예선에 나섭니다.반원통형 슬로프에서 선수들이 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 하프파이프는 스노보드와 프리스타일 스키 모두 올림픽에서 열리고 있습니다. 같은 파이프에서 스노보드를 타는지, 스키를 타는지에 차이가 있는 것입니다.이번 올림픽에서 세계적으로 주목받는 선수 중 한 명인 구아이링(중국) 선수가 프리스타일 스키 중 하프파이프도 주 종목으로 삼습니다.스노보드 하프파이프에 이번 대회 여자부 금메달리스트 최가온(세화여고) 선수와 남자부 6위에 오른 이채운(경희대) 선수 등이 있다면, 이승훈 선수는 스키 하프파이프에서 한국의 대표주자 역할을 해 온 선수입니다.이승훈 선수는 2021년 주니어 세계선수권대회에서 한국 프리스타일 스키 역대 최고 성적인 준우승을 달성했고, 2024년 2월엔 캐나다 캘거리에서 열린 월드컵에서 동메달을 획득하며 한국 프리스타일 스키 최초의 월드컵 입상 기록도 남겼습니다.그리고 이번 올림픽을 1년 남긴 지난해(2025년) 2월 하얼빈 동계 아시안게임에서는 하프파이프 금메달을 획득, 한국 프리스타일 스키 선수 최초로 동계 아시안게임 정상에 오르는 쾌거도 이뤘습니다.4년 전 베이징 동계 올림픽에서 예선 16위에 자리해 12명이 겨룬 결선엔 오르지 못했던 그는 이후 더 착실히 쌓은 큰 무대 경험을 통해 이번 올림픽에선 결선 진출은 물론 입상도 꿈꿉니다.이승훈 선수의 여동생인 이소영(상동고) 선수도 스키 하프파이프 선수로 이번 대회 출전권을 따내 내일 오전 열리는 여자부 예선에 출전할 예정입니다.추가 쿼터를 획득해 막차를 타고 이번 올림픽에 나서게 된 문희성(한국체대) 선수도 이승훈 선수와 함께 남자부 결선 진출에 도전합니다.여자 컬링 대표팀은 오늘밤 10시 5분 캐나다와의 예선 라운드로빈 마지막 경기에서 4강 진출을 타진합니다.(사진=게티이미지)