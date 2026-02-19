김여정 "한국 재발방지 높이 평가…남부 국경 경계 강화"

▲ 김여정 노동당 부부장

김여정 북한 노동당 부부장이 "정동영 통일부 장관이 한국 측의 무인기 도발행위에 대해 공식 인정하고 다시 한번 유감과 함께 재발 방지 의지를 표명한 데 대해 높이 평가한다"고 말했습니다.김여정은 조선중앙통신을 통해 오늘 공개된 어제자 담화에서 이같이 밝히고 "주권 침해가 재발할 때에는 끔찍한 사태에 직면하게 될 것" 이라며 "이것은 위협이 아니라 분명한 경고"라고 강조했습니다.이어 "우리 군사지도부는 한국과 잇닿아 있는 공화국 남부 국경 전반에 대한 경계 강화 조치를 취하게 될 것"이라면서 "적국과의 국경선언 마땅히 견고해야 한다"고 말했습니다.김여정은 그러면서 "이번과 같은 엄중한 주권침해 도발의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존을 위한 것"이라고도 했습니다.정 장관은 어제 민간인 대북 무인기 침투 재발 방지 대책과 관련해 "물리적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 비행금지구역 설정 등을 포함하여 기존 9·19 남북군사합의 일부 복원을 선제적으로 검토·추진할 것"이라고 말했습니다.