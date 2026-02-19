뉴스
"무인기 4차례 보냈다"…북한 당대회 앞두고 '유감 표명'

김수영 기자
작성 2026.02.19 06:53 조회수
<앵커>

북한에 대한 무인기 침투 사건과 관련해 정동영 통일장관이 북한에 공식 유감을 표명했습니다. 북한의 주요 정책 방향을 결정하는 노동당 대회를 앞두고 부정적인 대남 메시지가 나오는 것을 좀 줄여보겠다는 의도로 보입니다.

김수영 기자입니다.

<기자>

정동영 통일장관은 기자 브리핑을 통해 북한에 윤석열 정부 군 드론작전사령부가 무인기를 보낸 사건과, 현 정부 들어 민간인들이 무인기를 날려보낸 사건은 "위험천만한 행위"라면서 두 사건에 대해 유감을 표명했습니다.

[정동영/통일부 장관 : 정부는 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 북측에 대해 공식적인 유감을 표하는 바입니다.]

정 장관은 유감 표명이 안보 관계 장관 간담회에서 결정됐다며, 정부의 공식 입장이라고 설명했습니다.

또 현재 조사받고 있는 민간인 3명이 북한에 무인기를 날려 보낸 횟수는 기존에 알려진 2번이 아닌 4번이라고 공개하기도 했습니다.

지난해 9월과 올해 1월에 민간이 날린 무인기의 경우, 북한 주장처럼 북한땅에 추락했고, 지난해 11월에도 두 차례 비행이 있었으며 당시에는 추락하지 않고 돌아왔던 사실이 군경의 합동 조사에서 확인됐다고도 밝혔습니다.

정 장관은 재발 방지 대책으로 비행금지구역 설정 등 9·19 남북군사합의의 선제적 복원을 들었는데, 이런 입장 표명은 북한의 9차 노동당 대회가 임박한 상황을 고려한 것으로 분석됩니다.

북한의 앞으로 5년간 대내외 정책 방향을 정하는 당 대회에서 부정적인 대남 메시지가 나오는 것을 최소화하겠다는 뜻도 담긴 것으로 보입니다.

[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 되돌이킬 수 없을 정도의 국가 대 국가 관계로 가는 것을 최대한 막아보자, 절박함과 다급함을 일정 부분 담고 있는 것 같고….]

다만, 북한이 '적대적 두 국가론'을 천명하고 대남 기구도 대부분 없앤 터라 당장 남북관계 개선에 나설 가능성은 크지 않다는 관측이 지배적입니다.

(영상편집 : 이소영)
김수영 기자 사진
김수영 기자페이지 바로가기
