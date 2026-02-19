미 "이란 핵협상 이견 커…군사공격 이유도 많아"

미국 백악관이 이란을 향해 "합의를 하는 게 매우 현명할 것"이라고 밝혔습니다.



캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 현지 시간 18일 브리핑에서 "트럼프 대통령은 이란을 비롯한 전 세계 어느 국가에 대해서도 외교적 해결을 항상 최우선 선택지로 삼아왔다는 점을 분명히 해왔다"며 이같이 말했습니다.



레빗 대변인은 다만, "이란에 대해 공격을 할 많은 이유와 논거가 있다"며 "트럼프는 항상 미국과 미군, 미국인에 최선의 이익이 뭔지 고민하고 있으며, 이것이 그가 모든 종류의 군사 행동에 관한 결정을 내리는 방법"이라고 했습니다.



이는 트럼프 대통령이 이란 핵 프로그램 문제와 관련해 일단 대화를 통해 해결점을 찾으려 하겠지만, 이 방안이 통하지 않는다면 미국의 국가 안보를 위해 군사공격 옵션을 활용할 수 있다는 경고로 풀이됩니다.



레빗 대변인은 전날 스위스 제네바에서 진행된 미국과 이란의 두 번째 핵 협상 결과에 대해 "약간의 진전이 만들어졌지만, 몇몇 이슈에서 여전히 큰 차이가 있다"고 전했습니다.



이어 "이란 측이 향후 몇 주 안에 더 구체적인 사안들을 갖고 (협상 테이블로) 돌아올 것으로 예상되며, 따라서 대통령은 이것이 어떻게 전개되는지 계속 지켜볼 것"이라고 말했습니다.



레빗 대변인은 트럼프 대통령이 군사행동 대신 협상을 진행할 수 있는 시한을 이란에 제시했는지를 묻자 "대통령을 대신해 기한을 설정하지 않겠다"고 했습니다.



레빗 대변인은 전날 제네바에서 마무리된 미국-러시아-우크라이나의 우크라이나 전쟁 종전을 위한 3자 협상과 관련, 트럼프 대통령이 우크라이나에 영토 양보를 요구하는 것이 "공평하지 않다"는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 주장에 대해 "이 전쟁 종식을 위해 트럼프 대통령과 그의 팀이 엄청난 시간과 에너지를 쏟아붓고 있는 점을 고려할 때 그런 주장은 공평하지 않다고 생각한다"고 반박했습니다.



또 전날 3자 협상에서 "양측 모두 의미 있는 진전을 이뤘다"며 "앞으로 또 다른 회담이 있을 것"이라고 했습니다.



레빗 대변인은 아울러 트럼프 대통령이 19일 워싱턴DC의 '도널드 트럼프 평화 연구소'에서 자신이 주도하는 평화위원회의 첫 이사회 회의를 주재할 예정이라고 전했습니다.



그는 "트럼프 대통령은 이 자리에서 회원국들이 가자지구의 인도적 지원 및 재건 노력을 위해 50억 달러, 우리 돈 약 7조 3천억 원 이상을 지원하기로 약속했으며, 가자지구 주민 안전과 평화 유지를 위해 국제안정화군과 현지 경찰에 수천 명을 투입하겠다고 밝힐 것"이라고 했습니다.



레빗 대변인은 바티칸 교황청이 평화위원회에 참여하지 않겠다고 한 것에 대해 "매우 불행한 일이라고 생각한다"며 "평화는 당파적이거나 정치적이거나 논란의 대상이 돼서는 안 된다고 본다"고 말했습니다.