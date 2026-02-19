"대납해준 돈 갚아라" 국회의원 상대 공갈미수 60대 징역 8개월

▲ 대전법원 전경

국회의원을 협박해 돈을 뜯으려 한 혐의로 기소된 60대에게 실형이 선고됐습니다.대전지법 형사4단독 이제승 부장판사는 공갈미수 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 8개월을 선고했다고 16일 밝혔습니다.A 씨는 2018년 국회의원 B 씨 사무실에 "내가 2005년 대납해준 돈과 이자 등 2천만 원을 갚아라. 성매수·청부살인 의혹에 대해 밝히라"고 내용 증명을 보내 돈을 받아 챙기려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.B 씨가 응하지 않아 실제 돈을 뜯어내지는 못했습니다.재판부는 A 씨가 B 씨를 만난 적은 있으나 성매수 비용 등을 대납했다는 주장은 사실이 아닌 것으로 판단했습니다.이 부장판사는 "피해자가 상당한 정신적 고통을 겪고 있으며 피해 복구가 전혀 되지 않아 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있다"며 "공갈죄와 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)죄로 징역형을 받은 전력이 있는 점 등을 고려했다"고 판시했습니다.다만, 도주 및 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다며 피해자와 합의할 기회를 주기 위해 법정 구속은 하지 않았습니다.A 씨는 판결에 불복해 항소했습니다.(사진=연합뉴스)