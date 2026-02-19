영국박물관 공식 SNS에 또 '중국설'…뉴욕타임스와 대비

▲ '중국설' 표기한 영국박물관 공식 SNS

세계 3대 박물관으로 널리 알려진 대영박물관, 즉 영국박물관이 최근 사회관계망서비스(SNS)에 또 '음력설'이 아닌 '중국설'로 표기해 논란이 일었습니다.서경덕 성신여대 교수는 18일 SNS를 통해 "중국 전통에서 말의 상징성을 설명하며 말을 캐릭터화한 그림과 함께 '음력설'을 '중국설'로 표현했다"고 지적했습니다.그러면서 "아무리 중국 관련 전통을 소개한다고 하더라도 마치 '음력설'이 중국인들만의 명절인 양 소개하는 것은 매우 잘못한 일"이라고 덧붙였습니다.영국박물관은 지난해에도 공식 SNS 계정에 'Happy Chinese New Year's Eve'라고 표기해 논란이 된 바 있습니다.또 2023년에는 '한국 음력설'이라고 표현했다가 중국 누리꾼들의 공격을 받고 '중국설'로 수정해 비판받았습니다.이는 최근 미국 유력 일간지 뉴욕타임스(NYT)가 공식 SNS에 음력설에 대해 "여러 아시아 국가에서 가장 중요한 명절이며 중국에서는 춘제, 한국에서는 설날, 베트남에서는 뗏으로 알려져 있다"고 소개한 것과 대비됩니다.서 교수는 영국 프리미어리그 일부 구단이 공식 SNS에 '음력설'을 '중국설'로 표기한 것을 언급하며 "미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 다른 영어권 국가에서는 최근 '음력설'로 많이 시정됐지만 영국만은 아직 문제의식이 별로 없다"고 비판했습니다.또 "음력설의 대외적인 꾸준한 홍보로 영국도 꼭 바꿀 수 있도록 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)