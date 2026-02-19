120일만에 다카이치 2기 출범…"가능한 빨리 개헌안 발의"

<앵커>



일본 조기 총선이 자민당의 압승으로 끝난 이후 다카이치 2기 내각이 출범했습니다. 다카이치 총리는 가능한 한 빨리 헌법 개정안을 발의하겠다고 밝혔습니다.



도쿄 문준모 특파원의 보도입니다.



<기자>



[모리 에이스케/일본 중의원 의장 : 다카이치 사나에 씨를 내각 총리로 지명합니다.]



지난 8일 조기 총선이 여당의 압승으로 끝남에 따라, 국회에서 열린 총리 지명 선거에서 집권 자민당 다카이치 사나에 총리가 105대 총리로 다시 선출됐습니다.



지난해 10월 일본 첫 여성 총리가 된 지 120일 만입니다.



여당 의석이 크게 늘었기 때문에 중의원 상임위원회, 특별위원회 등의 위원장 27명이 대거 교체됐습니다.



여당 소속 위원장은 중의원 해산 전 15명에서 25명으로 크게 늘었습니다.



특히 자민당은 야당에 넘겨줬던 예산위원장과 개헌을 다루는 헌법심사회 회장 자리도 도로 가져왔습니다.



헌법심사회 회장에는 후루야 게이지 의원이 기용될 것으로 전해졌습니다.



후루야 의원은 평화헌법으로 불리는 헌법 9조를 개정해 자위대를 명기해야 한다며 하루빨리 개헌 여부를 국민투표에 부쳐야 한다고 주장해왔습니다.



[후루야 게이지 의원 (2024년 5월 헌법심사회) : (국민이) 개헌 국민투표에 참여해 주체적으로 결정할 기회를 빼앗고 있는 것이 현실입니다. 이는 국회의 부작위라고 해도 과언이 아닙니다.]



양원제인 일본에서 개헌안을 발의하려면 중의원과 참의원에서 각각 ⅔이상의 찬성이 있어야 합니다.



참의원에서는 여당이 ⅔인 165석에 못 미치지만, 개헌에 우호적인 야당 의석까지 합하면 162석이 됩니다.



여기에 무소속에서 지지표가 나온다면 개헌안 발의가 불가능한 것은 아닙니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 (어젯밤) : 가능한 한 빨리 헌법 개정안을 발의하고 국민투표로 이어지는 환경을 만들기 위해 자민당도 끈질기게 노력하겠습니다.]



다카이치 총리가 당장은 경제정책을 우선하겠지만, 개헌 여론이 확보됐다고 판단하면 2028년 참의원 선거 전에 개헌을 시도할 가능성도 있습니다.



(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 이연준)