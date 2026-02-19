'스키 여제' 시프린, 알파인스키 회전 8년 만에 우승

▲ 금메달을 목에 걸고 기뻐하는 '스키 여제' 미케일라 시프린

'스키 여제' 미케일라 시프린(미국·30) 선수가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 알파인 스키 여자 회전에서 8년 만에 우승하며 이번 대회 마지막 출전 종목에서 마침내 금메달을 목에 걸었습니다.시프린 선수는 어제(18일, 한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 여자 회전에서 1, 2차 시기 합계 1분 39초 10을 기록하며, 카밀 라스트(스위스·1분 40초 60) 선수를 1초 50 차로 따돌리고 금메달의 주인공이 됐습니다.동메달은 안나 스벤 라르손(스웨덴·1분 40초 81) 선수에게 돌아갔습니다.2014년 소치 동계 올림픽 회전 금메달, 2018년 평창 대회에선 대회전 금메달과 복합 은메달을 획득했으나 2022년 베이징 대회에선 '노메달'에 그쳤던 시프린 선수는 이번 대회에서도 출발은 부진했습니다.첫 출전 종목인 팀 복합에서 브리지 존슨 선수와 호흡을 맞춰 합계 2분 21초 97로 4위에 그치며 시상대를 놓친 시프린 선수는 두 번째 종목인 대회전에서도 11위로 밀리며 두 대회 연속 '빈손'의 위기에 몰렸습니다.하지만 시프린 선수는 이번 대회 알파인스키 여자부 마지막 종목인 회전에서 마침내 빛을 발했습니다.2025-2026시즌 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 여자 회전 5개 대회 석권에 빛나는 시프린 선수는 1차 시기에서 47초 13을 기록하며 선두로 치고 나섰습니다.시프린 선수는 2차 시기에선 다소 늦은 51초 97로 결승선을 통과하며 2위로 밀렸지만 1, 2차 시기 합계에서 전체 1위로 올라 2014년 소치 대회 회전 우승 이후 8년 만에 왕좌를 탈환했습니다.이로써 시프린 선수는 역대 올림픽에서 통산 금메달 3개(2014년 소치 대회 회전·2018 평창 대회 대회전·2026 밀라노·코르티나담페초 대회 회전)째를 수확했습니다.회전을 마지막으로 이번 대회 일정을 모두 끝낸 시프린 선수는 금메달 1개만 가져갑니다.시프린 선수가 금메달 2개를 땄다면 동계 올림픽 알파인 스키 남녀를 통틀어 최다 금메달 타이기록(4개)을 달성할 수 있었지만, 기록 달성은 2030년 알프스 대회로 미루게 됐습니다.한편, 한국의 김소희(서울시청) 선수와 박서윤(한국체대) 선수는 둘 다 아쉽게 완주에 실패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)