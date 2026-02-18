여자 컬링, 스웨덴에 8대 3 완승… 준결승 진출 청신호

▲ 현지 시간 18일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스웨덴의 경기에서 8-3으로 승리를 거둔 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다.

한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 예선에서 1위를 달리던 스웨덴을 잡고 준결승 진출 가능성을 키웠습니다.스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 세계 랭킹 3위 한국은 오늘(18일, 한국 시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스웨덴(세계 랭킹 4위)과 라운드 로빈 8차전에서 7엔드 만에 8대 3으로 대승했습니다.5승 3패를 기록한 한국은 내일 캐나다와 예선 마지막 경기에서 상위 4개 팀에 주는 준결승 진출권을 노립니다.어제 4강 진출을 확정한 스웨덴은 오늘 실수를 연발했고, 한국은 이를 놓치지 않았습니다.후공으로 시작한 1엔드에서 김민지 선수의 정교한 샷으로 하우스 안에 스톤 3개를 모은 뒤 김은지 선수가 마지막 스톤으로 스웨덴의 2번 스톤을 밀어내며 대거 3점을 선취했습니다.기세를 탄 한국은 선공이던 2엔드에서도 1점을 추가했습니다.스웨덴의 스킵 안나 하셀보리가 마지막 드로에 실패하면서 한국이 1점을 챙겼습니다.4대 0으로 벌어지자 스웨덴은 흔들렸습니다.하셀보리는 3엔드에서 7번째 스톤으로 버튼 안에 있던 한국의 2개 스톤을 더블 테이크로 처리하려 했으나 조준이 빗나가며 기회를 살리지 못했습니다.한국은 이 기회를 놓치지 않고 2득점에 성공, 6대 0으로 달아났습니다.대표팀은 전의를 상실한 스웨덴을 상대로 4엔드에서도 2득점에 성공, 8대 0으로 격차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐습니다.한국은 선공인 5엔드를 1실점으로 막은 뒤 후공을 잡은 6엔드에서 전략상 1실점하면서 8대 2가 됐습니다.7엔드에선 센터 가드 작전을 펼친 스웨덴을 상대로 차분하게 경기를 이어갔습니다.가드 스톤을 밀어내면서 득점 기회를 엿봤고, 1실점으로 엔드를 마무리했습니다.스웨덴은 남은 엔드에서 역전이 어려울 것이라고 판단해 악수를 청하며 그대로 경기를 끝냈습니다.(사진=연합뉴스)