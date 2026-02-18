"희생 기린다더니" 순직 소방관 사주풀이 예능 논란되자

이미지 확대하기

▲ 디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 포스터

디즈니+ 예능 '운명전쟁49'가 순직 소방관의 사인을 사주풀이 미션 소재로 사용했다는 논란에 대해 제작진이 입장을 내놨습니다.오늘(18일) '운명전쟁49' 제작진은 입장문을 내고, 본 프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 당사자 본인 또는 가족 등 대표자와의 사전 협의와 설명을 바탕으로 이해와 동의 하에 제공됐다고 밝혔습니다.제작진은 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이라는 기획 의도와 구성을 안내했고, 관련 정보 제공과 초상 사용에 대한 동의도 함께 이뤄졌다고 전했습니다.또 사안의 민감성을 충분히 인지하고 관련 내용을 제작 전 과정에 걸쳐 신중하게 검토해 프로그램을 제작했다고 설명했습니다.'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 여러 미션을 통해 자기 운명을 시험하는 서바이벌 예능입니다.논란이 된 장면은 지난 11일 공개된 2화의 '망자 사인 맞히기' 미션이었습니다.당시 제작진은 한 망자의 사진과 생시, 사망 시점 등을 단서로 제시했습니다.무속인들은 이를 토대로 망자의 사망 원인을 추리했습니다.방송에 소개된 망자는 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교였습니다.일부 출연진은 고인의 사주풀이 등을 근거로 화재, 붕괴, 압사 가능성 등을 언급했습니다.방송 이후 SNS 등 일각에서는 망자에 대한 예의가 아니라는 비판이 제기됐습니다.본인이 고인의 유족이라고 주장하는 한 누리꾼은 SNS에 "다른 사람을 구하다 순직한 사람의 죽음을 폄훼한다"는 글을 올렸습니다.자신을 고인의 조카라고 밝힌 또 다른 누리꾼은 "(운명전쟁49 측) 작가와 고모의 통화 녹취를 들어봤는데 무속인이 나온다고는 했지만 사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했다"며 "방송을 보니 (무속인들은) 고인이 어떻게 돌아가셨는지 맞히고 있고 출연진들은 신기해하며 웃고 있더라. 이게 어디를 봐서 삼촌의 희생을 기리는 건지 전혀 모르겠다"고 토로했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=디즈니+ 제공, 연합뉴스)