프로농구 LG, KCC 천적 입증하며 승리…선두 질주

프로농구 선두 창원 LG가 부산 KCC 상대 12연승 행진을 이어갔습니다.LG는 오늘(18일) 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 한 번도 리드를 빼앗기지 않고 KCC에 94대 74로 여유롭게 이겼습니다.4연승 뒤 퐁당퐁당 2승 2패로 발걸음이 느려진 LG는 그래도 30승 고지를 가장 먼저 밟고 2위권과 격차를 2.5경기로 벌렸습니다.KCC 상대로 유난히 강한 모습을 보이는 LG는 맞대결 12연승 행진을 이어갔습니다.전 구단 상대 승리 달성을 마지막 6라운드로 미룬 KCC는 5위(21승 21패)에서 제자리걸음 했습니다.직전 고양 소노와 경기에서 4득점에 그쳤던 유기상 선수가 이날은 1쿼터부터 11점을 몰아치며 제 기량을 펼쳤고, LG는 이에 힘입어 전반을 54대 33으로 크게 앞서며 마쳤습니다.유기상 선수의 활약은 3쿼터에도 계속됐습니다.쿼터 종료 5분여 전 장거리 3점을 터뜨린 데 이어 3분여 전에는 허훈 선수의 턴오버를 유발하고서 직접 3점을 꽂았습니다.KCC는 4쿼터에서 전의를 상실한 듯한 모습이었고, 점수는 벌어지기만 했습니다.'파라오' 아셈 마레이 선수가 양 팀 최다 24득점에 리바운드 13개로 변함없는 활약을 펼친 가운데 국내 선수 중에선 3점 5개를 포함해 19점을 책임진 유기상 선수의 존재감이 컸습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)