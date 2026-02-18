페퍼저축은행, 창단 5시즌 만에 처음으로 최하위 탈출

▲ 득점 후 기뻐하는 페퍼저축은행 선수들

여자 프로배구 페퍼저축은행이 최하위 정관장을 11연패 수렁으로 밀어 넣고 창단 후 5시즌 만에 처음으로 꼴찌 탈출에 성공했습니다.페퍼저축은행은 오늘(18일) 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 홈경기에서 올 시즌 개인 한 경기 최다인 40점을 뽑은 외국인 주포 조이 웨더링턴(등록명 조이) 선수를 앞세워 풀세트 접전을 벌인 정관장을 3대 2(25-17 25-19 21-25 22-25 15-5)로 물리쳤습니다.2연승 휘파람을 분 6위 페퍼저축은행은 승점 38(13승 17패)을 기록하며, V리그에 합류한 2021-2022시즌 이후 최다승 행진을 이어갔습니다.시즌 13승은 페퍼저축은행이 팀 창단 후 처음으로 10승을 돌파한 2024-2025시즌의 11승보다 2승이 많은 승수입니다.또, 지난 시즌까지 4년 연속 최하위였던 페퍼저축은행은 13승 수확으로 다섯 시즌만의 첫 탈꼴찌도 확정했습니다.11연패에 빠진 정관장이 시즌 승점 20(6승 24패)을 기록해, 남은 6경기에서 전승을 거둬 승점 38로 동률이 되더라도 페퍼저축은행이 승수에서 앞서기 때문입니다.올 시즌 상대 전적에선 정관장이 페퍼저축은행에 3승 2패로 앞서 있습니다.페퍼저축은행이 체육관을 가득 메운 홈팬의 뜨거운 응원 속에 기선을 잡았습니다.1세트 6대 5에서 박은서 선수의 오픈 공격과 상대 범실, 조이 선문의 백어택으로 초반 주도권을 잡은 페퍼저축은행은 12대 7에서도 3연속 득점하며 줄곧 리드를 유지한 끝에 세트를 가져왔습니다.2세트 들어서도 페퍼저축은행의 달아오른 화끈한 공격력이 수그러들지 않았습니다.페퍼저축은행은 2세트 시작하자마자 4연속 득점하며 기세를 올렸고, 12대 9에선 조이 선수의 연속 득점과 하혜진 선수의 서브 에이스로 정관장의 추격 의지를 꺾었습니다.24대 19로 앞선 페퍼저축은행은 세터 박사랑 선수가 상대 공격수 곽선옥 선수의 오픈 공격을 차단하며 세트 점수 2대 0을 만들었습니다.정관장의 거센 반격에 3, 4세트를 내줘 승부는 최종 5세트에 접어들었지만, 페퍼저축은행이 다시 힘을 냈습니다.페퍼저축은행은 3대 3 동점에서 3연속 득점한 뒤 7대 4에서도 박은서 선수의 오픈공격을 시작으로 연속 5점을 쓸어 담아 일찌감치 승부를 갈랐습니다.정관장의 엘리사 자네테(등록명 자네테) 선수는 26득점했지만, 팀의 11연패를 막지 못했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)