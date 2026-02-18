첫 경기부터 '1골 3도움'…손흥민이 '손흥민 했다!'

<앵커>



손흥민 선수가 새해 첫 공식 경기부터 폭풍 같은 활약을 펼치며 북중미 월드컵을 앞두고 기대감을 키웠습니다.



서대원 기자가 보도합니다.



<기자>



손흥민은 북중미 클럽 축구 대항전 온두라스팀과 원정 경기에서 1대 0으로 앞선 전반 11분 화려하게 '손흥민 쇼'를 시작했습니다.



수비 지역에서 공을 잡자마자 50m 넘게 거침없이 드리블한 뒤 절묘한 패스로 마르티네스의 골을 이끌어냈습니다.



수비에 걸려 넘어지면서도 기막힌 스루패스로 새해 첫 도움을 기록한 손흥민은 11분 뒤 첫 골도 신고했습니다.



'환상 콤비' 부앙가가 얻어낸 페널티킥 기회에서 키커로 나서 오른발로 낮고 강하게 골문 구석을 찔렀습니다.



그리고 2분 뒤 이번에는 정확한 타이밍에 패스를 내줘 부앙가의 골을 도왔고, 39분에는 날카로운 크로스로 3번째 도움까지 기록했습니다.



불과 28분 사이 1골에 도움 3개, 무려 4개의 공격 포인트를 몰아친 손흥민은 후반 17분에 교체됐고, 손흥민의 도움 해트트릭에 부앙가의 골 해트트릭까지 빛난 LA FC는 6대 1 대승을 거뒀습니다.



월드컵의 해를 화끈하게 출발한 손흥민은 오는 일요일, 슈퍼스타 메시가 이끄는 인터 마이애미를 상대로 메이저리그 사커 새 시즌 개막전을 치릅니다.



