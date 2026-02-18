'방일 자제령' 뒤…일본 방문 중국인 얼마나 줄었나 보니

다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 중국 정부가 방일 자제령을 내린 가운데 올해 1월 일본을 방문한 중국인 수가 1년 전보다 60.7%나 급감했습니다.



일본정부관광국(JNTO)이 18일 발표한 지난달 일본 방문 외국인 통계에 따르면 일본을 찾은 중국인은 38만 5천300명으로 작년 1월의 98만 520명보다 59만 5천 명이나 감소했습니다.



이에 따라 일본을 방문한 전체 외국인 수도 359만 7천500명으로 작년 1월보다 4.9% 줄었습니다.



방일 외국인 수가 전년 동월 대비 감소세를 기록한 것은 코로나19 여파가 미치던 2022년 1월이후 4년 만이라고 NHK는 전했습니다.



중국인 방문객 급감은 다카이치 사나에 총리의 타이완 관련 발언에 항의하며 중국 정부가 작년 11월 방일 자제령을 내린 데 따른 것으로 보입니다.



이미 작년 12월에도 전년 동기보다 45%의 감소세를 보였습니다.



JNTO는 "중국의 춘제 연휴가 작년에 1월 하순 시작된 반면 올해는 2월 중순인 데다가 중국 정부의 방일 자제령 등 영향도 있다"고 전했습니다.



올해 1월 일본을 방문한 한국인은 1년 전보다 21.6%나 증가한 117만 6천 명에 달해 역대 월간 최다를 기록했습니다.



한국인은 지난달 방일 외국인 가운데서도 최다이며 타이완(69만 4천500명), 중국, 미국(20만 7천800명), 홍콩(20만 명) 등이 그 뒤를 이었습니다.



