뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] '내란의 밤' 대접견실 CCTV…윤석열 선고에도 영향?

장훈경 기자
작성 2026.02.18 18:26 조회수
PIP 닫기
한덕수 전 총리 재판에서 공개된 재작년 12월 3일 밤 당시 대통령실 CCTV입니다.

비상계엄 선포 2시간 반 전 조기 호출된 이른바 '8시 멤버', 이들은 윤석열 전 대통령에게 단전·단수 등 계엄 지시사항 문건을 받았습니다.

12·3 내란의 절차적 정당성을 부여하기 위해 김용현 전 국방장관이 손가락 하나를 들며 국무위원이 한 명만 더 오면 정족수를 채울 수 있다고 표시하는 모습도 그대로 담겼습니다.

[박억수/내란특검보 (지난달 결심공판) : 헌법과 법률이 정한 실체적, 절차적 요건도 충족하지 못한 상태에서 비상계엄을 선포하고…]

계엄을 끝까지 반대했다던 한 전 총리와 이상민 전 행안부 장관 주장을 법원이 거짓으로 판단한 주요한 근거도 대통령실 CCTV 영상이었습니다.

[이진관/서울중앙지법 형사합의33부 재판장 (지난 1월) : 최상목, 조태열이 대접견실에서 일어나 윤석열에게 반대 의사를 표시할 때에도 (한덕수 전 총리는) 별다른 의견을 표명하지 않았고…]

[류경진/서울중앙지법 형사합의32부 재판장 (지난 12일) : (대접견실에서) 다른 사람들이 모두 퇴장한 상황에서 피고인(이상민 전 장관)이 문건을 꺼내 한덕수에게 보여주며 설명하는 장면이 녹화되어 있다.]

이 때문인지 윤 전 대통령은 그동안 재판에서 CCTV 관련 질의에 유독 민감한 반응을 보였습니다.

[윤석열 전 대통령 (지난해 11월 한덕수 전 총리 공판) : CCTV 가지고 분 단위로 이렇게 물어보시면 여기에 대해서는 이제부터 답변하지 않겠습니다.]

한 전 총리와 이 전 장관 등 내란중요임무 종사 혐의를 심리한 재판부들이 잇따라 CCTV 영상을 주요 증거로 판단한 만큼, 오는 19일 내란 우두머리 혐의 선고를 내릴 지귀연 재판부도 같은 판단을 내릴 가능성이 높다는 분석이 나옵니다.

(취재 : 장훈경, 영상편집 : 최혜영, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지