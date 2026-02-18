뉴스
영암군민속씨름단 김민재, 설날대회서 통산 18번째 장사 등극

이성훈 기자
김민재 (사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)

설날장사씨름대회에서 김민재가 통산 15번째 백두장사에 등극하며 개인 통산 18번째 장사에 오르는 위업을 달성했습니다.

김민재는 18일 충남 태안군 태안종합체육관에서 열린 대회 백두급(140kg 이하) 결정전(5전 3승제)에서 김동현(용인특례시청)를 3-0으로 압도하고 정상에 올랐습니다.

이로써 김민재는 지난해 설날 대회에 이어 2연패를 달성하며 통산 15번째 백두장사 타이틀을 거머쥐었습니다.

천하장사(3회) 타이틀까지 합하면 모두 18차례 장사에 등극했습니다.

왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 입은 채로 경기에 나선 김동현은 투혼을 보여줬지만 결국 결승에서 김민재의 벽을 넘지 못했습니다.

김민재는 첫판과 두 번째 판 모두 밀어치기로 승기를 잡았습니다.

이어 세 번째 판 역시 밀어치기를 성공하며 꽃가마를 탔습니다.

김민재는 "동계 훈련이 힘들었는데 좋은 결과를 얻게 되어 기쁘다. 올해 목표는 백두장사 20회 타이틀을 얻는 게 목표"라며 "시청해 주신 모든 분들께 감사하고 올 한 해는 이루고 싶은 목표를 다 이루시길 바란다"고 밝혔습니다.

앞서 김민재는 8강에서 정창조(제주특별자치도청)의 부상 기권으로 4강에 올라와 서남근(수원특례시청)을 2-0으로 물리치고 결승에 진출했습니다.

(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)
