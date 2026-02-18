영암군민속씨름단 김민재, 설날대회서 통산 18번째 장사 등극

이미지 확대하기

설날장사씨름대회에서 김민재가 통산 15번째 백두장사에 등극하며 개인 통산 18번째 장사에 오르는 위업을 달성했습니다.김민재는 18일 충남 태안군 태안종합체육관에서 열린 대회 백두급(140kg 이하) 결정전(5전 3승제)에서 김동현(용인특례시청)를 3-0으로 압도하고 정상에 올랐습니다.이로써 김민재는 지난해 설날 대회에 이어 2연패를 달성하며 통산 15번째 백두장사 타이틀을 거머쥐었습니다.천하장사(3회) 타이틀까지 합하면 모두 18차례 장사에 등극했습니다.왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 입은 채로 경기에 나선 김동현은 투혼을 보여줬지만 결국 결승에서 김민재의 벽을 넘지 못했습니다.김민재는 첫판과 두 번째 판 모두 밀어치기로 승기를 잡았습니다.이어 세 번째 판 역시 밀어치기를 성공하며 꽃가마를 탔습니다.김민재는 "동계 훈련이 힘들었는데 좋은 결과를 얻게 되어 기쁘다. 올해 목표는 백두장사 20회 타이틀을 얻는 게 목표"라며 "시청해 주신 모든 분들께 감사하고 올 한 해는 이루고 싶은 목표를 다 이루시길 바란다"고 밝혔습니다.앞서 김민재는 8강에서 정창조(제주특별자치도청)의 부상 기권으로 4강에 올라와 서남근(수원특례시청)을 2-0으로 물리치고 결승에 진출했습니다.(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)