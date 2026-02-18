워너브러더스 인수 다시 안갯속…파라마운트와 일주일 재협상

▲ 워너브러더스

글로벌 콘텐츠·미디어 업계 공룡 기업 탄생을 예고했던 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스) 인수전이 다시 안갯속에 빠졌습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 현지 시간 17일 워너브러더스는 작년 12월 중단한 파라마운트 스카이댄스(이하 파라마운트)와의 인수 협상을 재개할 것이라고 발표했습니다.협상 재개에는 일주일의 기간이 부여됐습ㄴ다.파라마운트는 오는 23일까지 최종 인수안을 제시해야 합니다.워너브러더스의 데이비드 자슬라브 최고경영자(CEO)와 새뮤얼 A. 디피아자 주니어 이사회 의장은 파라마운트 이사회에 보낸 서신에서 "파라마운트가 우월한 가치를 지닌, 실행 가능하고 구속력 있는 제안을 할 수 있는지 신속하게 판단할 기회를 환영한다"고 밝혔습니다.당초 워너브러더스는 회사를 1천80억 달러(약 156조 원)에 통째로 인수하겠다는 파라마운트의 제안을 거절하고, 넷플릭스에 스트리밍과 스튜디오 사업 부문만 830억 달러(약 120조 원)에 매각하기로 했습니다.주당 가격은 27.75달러입니다.워너브러더스는 넷플릭스의 제안이 주주들에게 더 유리한 거래라고 설명했습니다.이에 넷플릭스는 지난해 12월 계약 체결 후 워너브러더스 인수·합병 신고서를 미 당국에 제출하고 승인받기 위한 절차를 진행하고 있습니다.그러나 넷플릭스보다 먼저 워너브러더스 인수 의향을 밝혔던 파라마운트는 포기하지 않고 적대적 인수·합병(M&A)까지 선언하며 주주 설득에 나섰습니다.이후 약 두 달간 파라마운트는 두 차례에 걸쳐 제안서를 수정했으며, 매번 워너브러더스 이사회가 제기한 우려 사항을 보완해왔습니다.데이비드 엘리슨 파라마운트 최고경영자(CEO)는 넷플릭스의 인수안이 규제 당국 심사를 통과할 수 있을지 의문을 제기하기도 했습니다.펜트워터 캐피털 매니지먼트를 포함한 일부 워너브러더스 투자자들도 우려를 표하며 사측에 파라마운트와의 협상 재개를 촉구했습니다.현재까지 파라마운트는 공식적으로 제안가를 주당 30달러에서 올리지 않은 상태입니다.하지만 지난주 워너브러더스는 파라마운트의 고위 관계자가 이사회에 구두로 "협상을 승인한다면 주당 31달러를 지불할 용의가 있다"는 의사를 전달했다고 밝혔습니다.파라마운트는 최신 제안서에서 워너브러더스가 넷플릭스와의 계약을 해지할 경우 지불해야 할 위약금 28억달러를 대신 부담하고, 워너브러더스의 부채 비용을 보증하겠다고 밝혔습니다.또 파라마운트는 거래 종결이 지연될 경우 2027년부터 매 분기 약 6억 5천만 달러의 현금을 워너브러더스 주주들에게 지급하겠다고도 제안했습니다.넷플릭스와의 계약 조건에 따르면 워너브러더스는 경쟁사 제안이 "합리적으로 우월한 제안"으로 이어질 수 있다고 판단될 경우에만 경쟁사와 협상할 수 있습니다.워너브러더스는 파라마운트의 제안이 아직 그 기준에 도달하지 않았으나, 넷플릭스가 우려 사항을 확인할 수 있도록 7일간의 유예 기간을 허용했다고 설명했습니다.파라마운트는 워너브러더스의 이 같은 결정을 인정하면서도 "시한 없이 협상할 수 있는 권리를 스스로 포기했다"며 "이사회 조치가 이례적이지만, 파라마운트는 선의를 갖고 건설적 논의에 임할 준비가 되어 있다"고 전했습니다.파라마운트가 더 나은 조건을 제시하면 넷플릭스도 자사 입찰 가액을 높일 권리를 갖습니다.넷플릭스는 이날 성명에서 "우리의 거래가 가치와 확실성 측면에서 우위에 있다고 확신하지만, 파라마운트의 기행으로 인해 워너브러더스 주주들과 엔터테인먼트 업계 전반에 지속적인 혼란이 일어나고 있음을 인지하고 있다"고 주장했습니다.(사진=게티이미지)