[자막뉴스] '딸바보' 독재자 밑에서 자란 주애…"아버지보다 더 무서운 인물 될 것"

국가정보원이 최근 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애에 대해 후계 '내정 단계'로 판단된다고 밝힌 가운데, 주애가 아버지보다 더 무서운 인물이 될 수 있다는 전문가 전망이 나왔습니다.



오늘(18일) 일본 간사이 티비 보도에 따르면 일본 류코쿠 대학의 리소테츠 교수는 주애가 아직 어리고 정치 경험이 없지만, 앞으로 권력 승계 과정에서 중요한 위치를 차지할 가능성이 있다고 내다봤습니다.



조선족 출신 리소테츠 교수는 일본에서 우리나라나 북한과 관련된 공개 발언을 많이 해왔는데, 일본 극우 입장을 대변한다는 평가도 받았습니다.



리소테츠 교수는 주애에 대해 "13살로 추정되지만 공식 발표가 아니다"라며 "이름에 어떤 한자를 쓰는지조차 알려지지 않았다"고 말했습니다.



김주애는 2022년 11월 처음 사람들 앞에 공개됐는데, 김정은 국무위원장과 손을 잡는 친밀한 모습이 공개된 바 있습니다.



리 교수는 "김정은이 딸을 극진히 사랑하는 것이 분명하다"며 "딸을 볼 때 항상 미소를 짓고 즐거워하는 모습이 확인된다"고 했습니다.



탈북한 간부들도 김 위원장이 딸을 향한 애정을 숨기지 않는다고 증언했는데, 주애를 "나의 영양제"라고 표현할 정도라고 했습니다.



미사일 발사 같은 국가적 행사에서 주애가 타이머를 맞추도록 하는 장면이 포착된 걸 두고 리 교수는 "국가적 행사인데도 딸이 귀여워서 하고 싶은 대로 허락한 것"이라고 평가했습니다.



또, 리 교수는 주애가 아버지보다 한 발 앞서 있는 모습이 담긴 장면이 포착된 사진을 예로 들며, "북한에서는 있을 수 없는 모습이지만 딸에게는 원하는 대로 허락한다"며 "부녀 간 애정뿐 아니라 권력 계승 메시지를 담고 있다"고 분석했습니다.



대를 이은 권력 승계를 할 거라는 김 위원장의 메시지가 명확하다면서 주애가 유력 후보 중 한 명이라고 한 겁니다.



리소테츠 교수는 "김 위원장이 장군들을 꾸짖거나 처형하는 장면밖에 본 적 없는 아이가 권력을 이어받는다면, 아버지보다 더 무서운 인물이 될 가능성도 있다"고 전망했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이기은, 제작 : 디지털뉴스부)