정동영 "비행금지구역 설정 등 9·19 합의 일부 복원 선제 추진"

▲ 정동영 통일부 장관이 18일 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기 사건 재발 방지 대책을 발표하고 있다.

정동영 통일부 장관은 물리적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 비행금지구역 설정 등을 포함하여 기존 9·19 남북군사합의 일부 복원을 선제적으로 검토·추진할 것이라고 말했습니다.정 장관은 오늘(18일) 정부서울청사에서 브리핑을 열고 민간인에 의한 대북 무인기 침투 재발 방지 대책과 관련, "설 명절 연휴 초 안보관계장관 간담회를 통해서 이재명 정부의 공식 입장을 표명하기로 결정했다"면서 이렇게 밝혔습니다.정 장관의 브리핑은 김여정 북한 노동당 부부장이 지난 13일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 무인기 사태에 대한 재발 방지 대책을 마련하라고 촉구한 지 닷새 만에 나온 것입니다.특히 통일부는 북한이 향후 5년 간의 대내외 정책을 발표할 9차 당 대회를 앞두고 있다는 점을 고려해 연휴임에도 브리핑을 추진한 것으로 보입니다.정 장관은 무인기 사태의 재발 방지를 위해 비행제한공역에서 미승인 무인기 비행에 대한 처벌을 강화하고 남북 간 군사적 긴장 고조 행위를 금지하는 내용도 남북관계발전법에 반영하기로 했다고 설명했습니다.정 장관은 윤석열 정부 때 군의 대북 무인기 침투에 대해서도 북측에 깊은 유감을 표한다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)