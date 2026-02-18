일본 대미 투자 첫 프로젝트는 석유·발전·다이아…52조 원 규모

▲ 다카이치 일본 총리와 트럼프 미국 대통령

미국과 일본이 지난해 체결한 통상·관세 합의에 따라 일본이 미국에 투자하는 첫 번째 프로젝트로 가스 화력발전, 원유 수출 인프라 정비, 인공 다이아몬드 제조 등 3개를 선정해 발표했습니다.양국 정부 발표에 따르면 3개 프로젝트는 구체적으로 오하이오주 가스 화력발전소, 텍사스주 아메리카만(멕시코만) 석유·가스 수출 시설, 조지아주 인공 다이아몬드 제조 설비입니다.미국과 일본은 이들 프로젝트를 통해 경제 협력과 공급망 구축을 추진할 것으로 전망됩니다.인공 다이아몬드 분야에서는 중국 의존도를 낮출 것으로 보입니다.일본은 관세 합의 당시 미국에 5천500억 달러(약 797조 원)를 투자하기로 했으며, 이번에 발표된 프로젝트 규모는 360억 달러(약 52조 원)입니다.프로젝트별 투자액은 오하이오주 화력발전소가 330억 달러(약 48조 원)로 가장 많습니다.텍사스주 석유 수출 시설은 20억 달러(약 3조 원) 이상, 조지아주 인공 다이아몬드 제조 설비는 약 6억 달러(약 1조 원)로 알려졌습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지 시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "일본과의 거대한 무역 합의가 막 출범했다"며 "일본은 이제 공식적, 재정적으로 미국에 대한 5천500억 달러 투자 약속에 따른 첫 번째 투자 세트를 추진하고 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "이들 프로젝트의 규모는 매우 크다"며 "하나의 특별한 단어인 '관세'가 없이는 불가능했을 것"이라고 강조했습니다.이어 트럼프 대통령은 "내가 3차례 승리한 오하이오의 가스 발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이며, 아메리카만의 액화천연가스(LNG) 시설은 수출과 나아가 우리나라의 에너지 패권을 이끌 것"이라면서 "핵심 광물 시설은 외국 공급원에 대한 우리의 어리석은 의존을 끝낼 것"이라고 설명했습니다.트럼프 대통령은 "미국은 다시 건설하고 있다. 미국은 다시 생산하고 있다. 그리고 미국은 다시 이기고 있다"며 "이는 미국과 일본 모두에 매우 흥분되고 역사적인 순간"이라고 적엇습니다.하워드 러트닉 미 상무장관도 성명을 발표해 오하이오주 화력발전소의 발전 용량이 9.2GW(기가와트)가 될 것이라고 말했습니다.텍사스주 프로젝트는 "아메리카만 심해 원유 수출 시설 건설"이라면서 "연간 200억∼300억 달러의 미국 원유 수출을 창출하고 정유소의 수출 역량을 확보하며, 세계의 선도적 에너지 공급국으로서 미국의 지위를 공고히 할 것으로 기대된다"고 설명했습니다.러트닉 장관은 조지아주 인공 다이아몬드 제조 설비에 대해 첨단 산업, 기술에 필요한 산업용 다이아몬드 생산을 미국 내에서 하게 될 것이라고 의미를 부여했습니다.러트닉 장관은 그러면서 "이 프로젝트들은 수천 개의 고임금 미국 일자리를 가져올 것으로 기대된다"며 "일본이 자본을 공급하고 인프라는 미국에서 건설된다. 일본이 그 이익을 얻고, 미국은 전략적 자산, 확대된 산업 역량, 강화된 에너지 패권을 얻는 구조로 짜였다"고 강조했습니다.다카이치 사나에 일본 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 글에서 대미 투자 첫 프로젝트가 인공 다이아몬드 제조, 미국산 원유 수출 인프라, 가스 화력발전 등 3건이라고 소개하며 "일본과 미국 관세 협의에 기초해 합의했던 '전략적 투자 이니셔티브' 첫 프로젝트에 양국이 일치했다"고 밝혔습니다.다카이치 총리는 대미 투자 프로젝트 확정과 관련해 "중요 광물, 에너지, AI·데이터센터 등 경제 안보상 중요한 전략 분야에서 일본과 미국이 협력해 공급망을 만들어 유대를 강화하는 것"이라고 강조했습니다.이어 "일본 기업은 관련 설비·기기 공급 등으로 매출이 증가하고 비즈니스도 확대될 것으로 전망된다"며 대미 투자 프로젝트들이 미일 상호 이익 촉진, 경제 안보 확보, 경제 성장 촉진 등에 부합한다고 밝혔습니다.다카이치 총리는 "각 프로젝트 세부 내용을 조율하고 프로젝트를 이른 시기에 원활히 실시할 수 있도록 미국과 계속해서 긴밀하게 협력해 나갈 것"이라고 덧붙였습니다.NHK에 따르면 오하이오주 프로젝트에는 도시바, 히타치제작소, 미쓰비시전기, 소프트뱅크그룹 등이 참여를 검토하고 있다.텍사스주 프로젝트에는 상선미쓰이와 일본제철, JFE스틸 등이 관심을 보이고 있습니다.앞서 트럼프 대통령은 그간 일본의 대미 투자가 지연되고 있다고 불만을 터트린 것으로 알려졌으며, 이에 따라 일본은 지난 12일 아카자와 료세이 경제산업상을 워싱턴DC에 보내 미국 측과 대미 투자 1호 안건을 논의해 왔습니다.양국 장관 협의에서는 합의가 이뤄지지 않았으나, 이후 추가 협상을 거쳐 결론을 도출한 것으로 보입니다.미일 양국의 새로운 무역 합의에 따른 1호 대미 투자처가 발표되면서 트럼프 행정부의 한국을 향한 대미 투자 압박에도 영향을 미칠지 주목됩니다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 트루스소셜을 통해 한국 국회에서 대미 투자특별법이 통과되지 않은 것을 문제 삼아 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 한미 무역 합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 위협한 바 있습니다.이에 따라 산업통상부 김정관 장관과 여한구 통상교섭본부장이 급거 방미해 러트닉 장관 등 미 고위 당국자 및 의회 인사들을 면담했고, 조현 외교부 장관도 미국을 찾아 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표 등을 만났습니다.동시에 한국 국회에서도 여당인 더불어민주당을 중심으로 신속한 대미투자법안 처리를 모색하고 있습니다.이후 트럼프 행정부의 대(對)한국 관세 인상 철회 등 한국 측이 기대하는 결과는 나오지 않았지만 관세 재인상을 위한 행정명령 발표 등 미측 후속 조치도 현지 시간 17일 오전까지 이뤄지지 않았습니다.