[D리포트] 새해 첫 경기 '1골 3도움'…만화 같은 '공격 본능'

미국 프로축구 LA FC의 손흥민이 새해 첫 공식 경기에서, 득점포를 터뜨리고 도움 해트트릭을 작성하며 팀의 대승을 이끌었습니다.



온두라스 레알 에스파냐와 북중미 챔피언스컵 원정 1차전에 선발 출전한 손흥민은 1대 0으로 앞선 전반 11분부터 쇼 타임을 펼쳤습니다.



수비 지역에서 공을 잡자마자 50m 이상 거침없이 드리블한 뒤, 상대 수비수들 사이로 절묘한 오른발 패스를 찔러줘 마르티네스의 왼발 논스톱 골을 이끌었습니다.



상대 수비에 걸려 넘어지면서도 기가 막힌 스루패스로 새해 첫 공격 포인트를 만든 손흥민은 11분 뒤 새해 첫 골도 신고했습니다.



부앙가가 페널티킥을 얻어내자 키커로 나서 오른발 슛으로 골망을 흔들었습니다.



강력하게 골문 구석을 찔러, 슈팅 방향을 읽은 골키퍼도 막을 수 없었습니다.



이게 끝이 아니었습니다.



2분 뒤에는 완벽한 트래핑에 이은 화려한 드리블로 상대 수비수들을 흔든 뒤, 달려오는 부앙가에게 정확한 타이밍에 패스를 내줘 추가 골을 이끌었습니다.



단짝 부앙가와 새 시즌에도 완벽한 호흡을 과시한 손흥민은 전반 39분에는 골키퍼를 제치는 짧은 크로스로 틸만의 힐킥 골을 도왔습니다.



단 28분 동안 한 골에 도움 3개를 작성하는 만화 같은 공격 본능을 뽐낸 손흥민은 이번 주말 리그 개막전을 대비해 후반 17분에 교체됐고, 손흥민의 도움 해트트릭에 부앙가의 골 해트트릭까지 빛난 LA FC는 6대 1로 대승을 거뒀습니다.



화려하게 새 시즌을 시작한 손흥민은, 오는 일요일 슈퍼스타 메시가 버티는 마이애미를 상대로 메이저리그 사커, MLS 시즌 개막전을 치릅니다.



