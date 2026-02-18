뉴스
자금세탁, 테러 자금 '고위험국'에 16년째 재지정된 나라는

심영구 기자
작성 2026.02.18 14:35
▲ 금융정보분석원(FIU) 로고

북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정하는 '고위험 국가'에 재지정됐습니다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 9~13일 멕시코시티에서 열린 제34기 5차 FATF 총회에서 이런 결정이 나왔다고 18일 밝혔습니다.

FATF는 각국의 국제기준 이행 상황을 평가한 결과, 중대한 결함이 있어 조치가 필요한 고위험 국가(블랙리스트)에 북한, 이란, 미얀마를 재지정했습니다.

이로써 북한은 2011년부터 16년째 고위험국으로 분류됐습니다.

북한과 이란은 '대응조치 대상'에 올랐으며, 미얀마는 '강화된 고객확인 대상' 지위를 유지했습니다.

한편 이번 총회에서는 디지털 기술을 악용한 사이버 사기 범죄 대응을 위한 신규 보고서가 채택됐습니다.

범죄 근절을 위해 각국이 도입·추진 중인 새로운 대응 방안과 업계 선도 모델을 함께 제시하는 보고서로, 다음 달 공개될 예정입니다.

이와 관련, 한국은 동남아 일대 범죄단지를 기반으로 한 조직적 사이버 스캠의 심각성을 강조했습니다.

또 미신고 역외 가상자산사업자(Offshore VASPs) 위험과 스테이블코인의 개인 간 이전(P2P) 거래에 따른 자금세탁 위험을 분석한 가상자산 관련 보고서도 채택됐습니다.

(사진=금융정보분석원 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
심영구 기자 사진
