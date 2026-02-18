정부, 체코 신정부와 두코바니 원전 이행 지원방안 논의

▲ 정관 산업통상부 장관이 16일(현지시간) 체코 총리실 회의실에서 안드레이 바비시 체코 총리와 면담을 갖고 이재명 대통령의 취임 축하와 각안부를 전하고 친서를 전달했다.

정부가 체코 신정부와 두코바니 신규 원전 건설 프로젝트의 차질 없는 이행을 위한 지원 방안을 논의했습니다.산업통상부에 따르면 김정관 산업부 장관은 체코 정부의 초청으로 지난 16일(현지시간) 프라하를 방문해 안드레이 바비시 신임 총리와 카렐 하블리첵 산업통상부 장관을 면담했습니다.김 장관은 지난해 12월 취임한 바비시 총리에게 이재명 대통령의 취임 축하와 안부를 전하고 친서를 전달했습니다.김 장관은 "두코바니 원전을 성공적으로 건설할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라며 "앞으로도 양국 간 협력체계를 더욱 공고히 해 두코바니에 이어 테믈린에서도 한국과 협력할 수 있기를 기대한다"고 말했습니다.또 김정관 장관과 하블리첵 장관은 두코바니 신규 원전 건설 프로젝트 이행을 점검하고 원활한 사업추진과 지원방안을 논의하기 위한 장관급 협의체를 구축하기로 합의했습니다.양측은 같은 날 1차 회의도 개최했습니다.협의체는 매년 서너 차례 영상 또는 대면으로 진행되고, 프로젝트 발주사인 이디유투(EDUⅡ) 사장과 공급사인 한국수력원자력 사장도 참여하게 됩니다.두코바니 원전 건설 사업은 한수원이 체코 두코바니 지역에 1천㎿(메가와트)급 한국형 원전 APR1000 2기를 공급하는 것으로, 총 사업비는 약 4천70억코루나(약 26조원) 규모입니다.전임 체코 정부는 추가로 계획 중인 테믈린 원전 2기 건설 사업도 한수원과 먼저 협상하기로 한 바 있습니다.아울러 양국 산업부 장관이 임석한 가운데 두산에너빌리티와 두산스코다파워 간 터빈 공급 계약 등 우리 기업과 체코 기업 간 2건의 하도급 계약 서명식도 진행됐습니다.김 장관은 귀국길에서 "체코 두코바니 신규 원전 사업은 단순한 인프라 프로젝트를 넘어 향후 수십 년간 양국 정부 간, 기업 간 강력한 연대와 협력의 상징이자 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전에 이어 우리나라 원전 건설의 경쟁력을 다시 한번 세계에 입증할 계기가 될 것"이라며 정부 차원의 적극적 관심과 지원 의지를 밝혔습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)