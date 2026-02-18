[자막뉴스] "떡상 비행기 탔는데 기장, 부기장 탈출"…'명절 투혼'에 구독자 수 깜짝 반등

'충주맨' 김선태 주무관이 사직한 뒤 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'에 처음 올라온 영상이 폭발적인 반응을 얻고 있습니다.



김 주무관 사직 소식이 알려진 뒤 순식간에 22만 명 넘게 채널 구독자가 빠지던 추세도 일단은 진정된 걸로 보입니다.



설 연휴인 어제(17일) '충TV'에는 "추노"라는 제목의 46초짜리 영상이 게시됐습니다.



김 주무관 사직 선언 이후 처음 공개된 콘텐츠로, 후임인 최지호 주무관이 드라마 '추노'에서 배우 장혁이 연기한 이대길로 변신했습니다.



최 주무관은 얼굴에 매직으로 수염을 그린 채 삶은 달걀을 허겁지겁 먹는가 하면, 고개를 숙인 채 오열하는 모습을 연기했습니다.



이는 '추노'에서 이대길이 동고동락한 왕손이와 최장군이 사망하자 함께 했던 과거를 그리워하다 끝내 오열한 장면을 패러디한 걸로 보입니다.



이 영상은 올라온 지 19시간 만에 조회수 211만 회를 돌파했습니다.



영상을 본 구독자들은 "오죽했으면 공무원이 명절 당일 날 이런 걸 올리겠냐", "올린지 17시간 만에 202만 회 무슨 아이돌 무비도 아니고", "떡상 비행기 탔는데 기장, 부기장이 낙하산 메고 탈출했다" 등의 반응을 보였습니다.



전임인 김선태 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 공식 유튜브 채널을 성장시키며 '충주맨'이라는 별명을 얻었습니다.



충주시 채널이 지자체로선 이례적인 열풍을 일으키면서 단기간에 수십만 구독자를 모으자 김 주무관은 7년 만에 6급으로 승진했습니다.



갑작스러운 퇴사 소식에 '왕따설' 등이 불거지자 김 주무관은 설 연휴인 16일 '충TV'에 나와 내부 갈등설을 부인하며 "저의 퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정"이라고 밝힌 바 있습니다.



그는 "함께 일해 온 동료 공직자들과 시민 여러분께 항상 감사한 마음뿐"이라며 "앞으로도 저희 충주시 유튜브를 계속 사랑해 달라"고 전했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이기은, 제작 : 디지털뉴스부)